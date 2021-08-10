https://tr.sputniknews.com/20210810/galatasaray-danimarkali-futbolcu-nelssonun-transferi-icin-gorusmelere-baslandi-1047904593.html

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı stoper Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

transfer

stoper

galatasaray sk

victor enok nelsson

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Sarı-kırmızılı ekip, Danimarkalı stoper Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag ile resmi görüşmelere başladı.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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