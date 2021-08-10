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https://tr.sputniknews.com/20210810/galatasarayin-eski-baskani-mustafa-cengiz-hastaneye-kaldirildi-1047200577.html
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T12:56+0300
2021-08-10T12:56+0300
2021-08-10T13:16+0300
türkiye
galatasay kulübü
futbol
mustafa cengiz
yusuf günay
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, eski başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Mustafa Cengiz bir süreden bu yana sağlık sorunları yaşıyordu.
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galatasay kulübü, futbol, mustafa cengiz, yusuf günay
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
12:56 10.08.2021 (güncellendi: 13:16 10.08.2021)
Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, eski başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Mustafa Cengiz bir süreden bu yana sağlık sorunları yaşıyordu.