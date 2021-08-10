https://tr.sputniknews.com/20210810/gurcistanda-acik-alanda-maske-zorunlulugu-geri-geldi-1047276178.html

Gürcistan'da açık alanda maske zorunluluğu geri geldi

Gürcistan'da açık alanda maske zorunluluğu geri geldi

Gürcistan'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında hızlı artış görüldü. Bu yüzden açık alanlarda maske takma zorunluluğu tekrar getirildi 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T16:25+0300

2021-08-10T16:25+0300

2021-08-10T16:25+0300

dünya

gürcistan

maske

koronavirüs

kovid-19

vaka sayısı

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Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında düzenlenen Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, ülkede artan günlük vaka sayıları değerlendirildi.Toplantı sonucunda hükümetin kararıyla, ülke genelinde açık alanlarda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda maske takma zorunluluğu getirildi.Ülkede, 22 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.Gürcistan'da son 24 saatte 5 bin 697 kişide virüs tespit edilirken, virüse bağlı 54 can kaybı kaydedildi.Bugüne kadar toplam 455 bin 846 vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 182 kişi hayatını kaybetti.Gürcistan’da Kovid-19 vaka sayısında rekor artışUlusal Hastalık Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 697 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.Açıklamada, son 24 saatte 5 bin 697 yeni vaka tespit edilirken, 54 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Vakalardaki endişe verici artışa rağmen, Gürcistan hükümeti sokağa çıkma yasağı ve sınırları kapatma gibi tedbirlere henüz başvurmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210707/gurcistan-basbakani-garibasvili-abye-katilmayi-bekliyoruz-1044914163.html

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gürcistan, maske, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı