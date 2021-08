https://tr.sputniknews.com/20210810/imamoglu-bize-oy-versin-vermesin-16-milyona-metro-yapiyoruz-1047284074.html

İmamoğlu: Bize oy versin vermesin 16 milyona metro yapıyoruz

İmamoğlu: Bize oy versin vermesin 16 milyona metro yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2018'de metro hatlarını durduran Belediye Başkanı, 'Bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım'... 10.08.2021

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski yönetimin 2017’de başlatıp, ödenek yetersizliğinden 2 kez durdurduğu, kendilerinin kredi bulup, 2019’da yeniden başlattığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda düzenlenen törende konuştu.TBM ( Tunel Boring Machine) geçişi için düzenlenen etkinlikte ilk konuşmayı yapan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, 4 ilçeden geçecek 8 istasyonlu hattın geçmişi, şu andaki hali ve geleceğiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Alpkökin’in ardından konuşan İmamoğlu, söz konusu hattaki fiziki ilerlemenin, devraldıklarında yüzde 4 seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı. “Ödenek yetersizliği ve kredi temin edilemediğinden dolayı, ne yazık ki duran atlarımızdan bir tanesiydi” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'En doğru kredi fırsatlarını şehre kazandırmak için çalıştıklarını' belirten İmamoğlu, bu süreçte kendilerine yaşatılan bir zorluğu da konuşmasında yer verdi. İBB Meclis komisyonunda bekleyen onay taleplerinin bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir tanesi de bu hattımız. Bir an önce çıkmasını istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 8 aydır bekleyen bir onay. Arkadaşlarım görüşmelerini sürdürüyor. Ama vaktimizin daralması İstanbul'un aleyhinedir. 8 aydır bir hattın Meclis onayını beklemesi, abesle iştigaldir. Dolayısıyla bu süreci de hassas bir biçimde takip ediyorum. Her gün, her an zorluyorum ve sorguluyorum” dedi. Söz konusu hattın Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçtiğini tekrarlayan İmamoğlu, şunları söyledi:'Siyaset üstü bir tavır bekliyorum'İmamoğlu 'Oy versin, vermesin, 16 milyon İstanbullu bizim' dedi ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:İmamoğlu 'Metronun çağdaş bir kent olabilme düzeyine erişme adına, çok önemli bir yatırım' olduğuna dikkat çekti ve şunları ifade etti:Kentin Anadolu bölümündeki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10.9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.Metro sisteminin ana hat tünelleri, TBM ile delinirken, 6 istasyon peronu NATM tünel yöntemi, bilet holleri ise aç-kapa sistemiyle inşa edilecek. 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanan hattın 2 istasyonunun peron ve bilet holleri, komple aç-kapa yöntemi ile gerçekleştirilecek. Son teknolojiyle inşa edilecek olan hatta, “tam otomatik sürücüsüz metro” hizmeti verecek. İstasyonlarda, raylara düşmeyi engelleyen, “tam boy peron ayırıcı kapılar” kullanılacak. Samandıra İstasyonu’nda sürücülerin araçlarını park ederek, yolculuklarını metro ile sürdürebilmesine olanak sağlayan 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark hizmeti verilecek.

