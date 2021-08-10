https://tr.sputniknews.com/20210810/ingiltere-savunma-bakani-afganistanda-kalma-cagrimiza-hicbir-nato-ulkesi-ilgilenmedi-1045205376.html

İngiltere Savunma Bakanı: Afganistan'da kalma çağrımızla hiçbir NATO ülkesi ilgilenmedi

İngiltere Savunma Bakanı: Afganistan'da kalma çağrımızla hiçbir NATO ülkesi ilgilenmedi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmesi kararı sonrasında Londra'nın aksi yöndeki çağrısıyla hiçbir NATO üyesi... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T03:57+0300

2021-08-10T03:57+0300

2021-08-10T12:34+0300

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO ülkelerinin Afganistan'dan askerlerini çekme kararına ilişkin değerlendirmelerde buldundu.Daily Mail gazetesine konuşan Wallace, Londra'nın Afganistan'da kalma yönünde yaptığı çağrıya hiçbir NATO ülkesinin kulak asmadığını ifade etti.'Bazı ülkeler kalmaya istekliydi'Bir dizi benzer düşünceye sahip oldukları ülke üzerinde şanslarını denediklerini belirten Wallace, "Bazıları buna istekli olduklarını, ancak parlamentolarının karşı olduklarını söylediler. Çatı ülke olarak ABD olmadan bu seçeneklerin yolunun tıkalı olduğu oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıktı" dedi.İngiliz bakan, Londra'nın Afganistan'da işlerin bu şekilde bitmesi karşısında harcanan tüm kan ve paradan dolayı 'üzgün olduğunu' dile getirdi.'Tek taraflı olarak asker konuşlandırmamız mümkün değil'Ülkesinin, tek taraflı olarak Afganistan'a asker konuşlandırma olasılığının mümkün olmadığını kaydeden Wallace, zira böylelikle dünyanın birçok bölgesinden de çıkmak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.'Muhtemelen 10 ya da 20 yıl içinde geri döneceğiz'Wallace ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Taliban arasında geçen yıl imzalanan ve Amerikan ve NATO birliklerinin Afganistan'dan 14 ay içinde çekilmesini öngören anlaşmayı 'rezalet' olarak nitelendirdi.Bakan, "Anlaşmanın Afganistan'da 20 yılda elde edilenlerin çoğunu paramparça etmiş olması beni üzüyor. Muhtemelen 10 ya da 20 yıl içinde geri döneceğiz. Ancak şimdi harekete geçmek mümkün değil. Anlaşma hasara neden oldu" ifadelerini kullandı.Öte yandan Wallace, çekilme sürecine ilişkin 'Batı'nın sorunları yönetmediğinin, sadece çözdüğünü sandığının bir kez daha ortaya çıktığını' vurguladı.Öncesinde ise eski üst düzey İngiliz General Richard Barrons, BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'dan asker çekme kararının terörizmin yeniden canlanması riskini taşıyan 'stratejik bir hata' olduğunu söylemişti.Barrons, "İnsani veya siyasi krizin olmamasını sağlamaktansa ayrılmayı tercih ediyoruz. Afganistan'da terör örgütlerinin yeniden kurulması, Avrupa'ya ve başka yerlere zarar verme riskini göze alacağız. Bence bu çok zayıf bir stratejik sonuç" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210809/talibandan-abdye-tehdit-afganistanin-icislerine-karismayin-1045200075.html

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avrupa, haberler, asya & pasifik, ben wallace, ingiltere, nato, afganistan, asker çekme, abd, taliban