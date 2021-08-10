https://tr.sputniknews.com/20210810/iran-abd-ingiltere-ve-israil-bolgede-istikrarsizlik-yaratiyor-1047706771.html

İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor

İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani; ABD, İngiltere ve İsrail'in bölgede istikrarsızlık yarattığını söyledi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T19:06+0300

2021-08-10T19:06+0300

2021-08-10T20:19+0300

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İran devlet medyasındaki haberlere göre Şemhani, ülkesini ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile başkent Tahran'da bir araya geldi.Bölgedeki gerginlik ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Şemhani, ABD askerlerinin bölgedeki varlığının tehlikeli olduğunu ve bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğini savunarak, şunları kaydetti:"Bu şartların devam etmesi halinde bölgedeki gerginlik artacaktır. ABD, İngiltere ve Siyonist rejim hareketleriyle bölgede istikrarsızlık yaratıyor ve Basra Körfezi'ndeki ülkeler arasında yanlış anlamalara neden oluyor. Tüm bu hedefleri ve atılan adımların perde arkasını biliyoruz, bölgenin istikrarına zarar veren planları etkisiz hale getirmeye hazırız."Şemhani ayrıca İran'a karşı silahlı mücadele yürüten grupların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yuvalandığını ileri sürerek, Bağdat yönetiminden bunların çıkarılması için ciddi adımlar atmasını istediklerini ifade etti.Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak topraklarından İran'ın güvenliğini tehdit eden her harekete karşı güçlü bir mücadele vereceklerini söyledi.Irak'ın İran'a olan borcunun ödenmesi noktasında yaşanan sorunların da aşamalı olarak çözüldüğünü belirten Hüseyin, İran'daki yeni hükümetle her alanda iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210805/iran-cumhurbaskani-reisi-baski-ve-yaptirim-siyaseti-irani-yasal-hakkindan-vazgeciremeyecek-1045170286.html

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israil, iran, ordu, silah, yaptırım, abd