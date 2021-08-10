https://tr.sputniknews.com/20210810/iraniraka-elektrik-ihracatini-durdurdu-1045205656.html

İran, Irak'a elektrik ihracatını durdurdu

İran, Irak'a elektrik ihracatını durdurdu

İran Elektrik Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, Irak'a yönelik ihracatı askıya aldıklarını, Afganistan'a ise bu hafta sadece 13 megavat verdiklerini... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T06:33+0300

2021-08-10T06:33+0300

2021-08-10T12:08+0300

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İran devlet televizyonuna konuşan Meşhedi, yaz sıcaklarının artması ve elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Irak'a ihracatı durdurdukları bilgisini verdi.Meşhedi, Afganistan ile yapılan anlaşmalardan dolayı bu ülkeye verdikleri elektriği de 100 megavattan 13 megavata indirdiklerini ifade etti.İranlı yetkili, geçen yıl 2 bin megavat olan elektrik ihracatının yaşanan sorunlar nedeniyle bu sene 150 megavata düştüğünü dile getirdi.İran'da elektrik üretimi günlük yaklaşık 50 bin megavat iken yaz sıcaklarının artmasıyla tüketimin 66 bin megavatı bulması nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.Dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olan İran, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bu alandaki faaliyetleri geçici olarak yasaklamıştı.Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelindeki 31 eyalette de günde 5-6 saati bulan elektrik kesintilerine tepki gösteren halk bazı şehirlerde protestolar düzenlemişti.

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