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https://tr.sputniknews.com/20210810/iskenderun-korfezinde-gemi-yangini-1047180378.html
İskenderun Körfezi'nde gemi yangını
İskenderun Körfezi'nde gemi yangını
Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında, bir yük gemisinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T12:02+0300
2021-08-10T12:02+0300
2021-08-10T12:02+0300
yangın
gemi
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yangın söndürme
ertan iskender
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İskenderun Körfezi açıklarındaki bir yük gemisinin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması üzerine durum yetkililere belirtildi.İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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İskenderun Körfezi'nde gemi yangını
Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında, bir yük gemisinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İskenderun Körfezi açıklarındaki bir yük gemisinin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması üzerine durum yetkililere belirtildi.
İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.