https://tr.sputniknews.com/20210810/iskenderun-korfezinde-gemi-yangini-1047180378.html

İskenderun Körfezi'nde gemi yangını

İskenderun Körfezi'nde gemi yangını

Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında, bir yük gemisinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:02+0300

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yangın

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ertan iskender

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İskenderun Körfezi açıklarındaki bir yük gemisinin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması üzerine durum yetkililere belirtildi.İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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2021

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