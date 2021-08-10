https://tr.sputniknews.com/20210810/istanbul-sariyerde-orman-yangini--1047265850.html

İstanbul Sarıyer'de çıkan orman yangını söndürüldü

İstanbul Sarıyer'de çıkan orman yangını söndürüldü

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valiliği nedeni belirlenemeyen ormanla ilgili... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T16:21+0300

2021-08-10T16:21+0300

2021-08-10T17:22+0300

istanbul

yangın

sarıyer

orman

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İstanbul Sarıye'de Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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istanbul, yangın, sarıyer, orman