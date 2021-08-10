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https://tr.sputniknews.com/20210810/istanbulda-sahte-pasaport-ve-kimlik-cetesine-operasyon-suriye-uyruklu-1-kisi-gozaltina-alindi-1047907059.html
İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesine operasyon
İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesine operasyon
İstanbul Emniyet'i Fatih'te sahte pasaport ve kimlik hazırlayan bir çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu bir şüphelinin yakalandığı ve... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T23:27+0300
2021-08-10T23:29+0300
türkiye
suriye
istanbul
türkiye
operasyon
sahte kimlik
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Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir adreste sahte pasaport ve kimlik hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Operasyonda Naser N. adlı Suriye uyruklu bir şüpheli yakalanırken, Afganistan uyruklu bir şahsın da arandığı belirtildi. Şüpheli 2 şahsın ise yapılan kontrollerde IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edildi.Adreste yapılan aramada ise 35 adet farklı kişi ve ülkelere ait yeni tip ve eski tip pasaport, 48 adet farklı uyruklu farklı kişilere ait yeni tip kimlik ve ehliyet, 4700 adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan boş kart, 160 Adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan çipli boş kart ile okuyucu ve yazıcı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan operasyon öncesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.
türkiye
suriye
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suriye, istanbul, türkiye, operasyon, sahte kimlik

İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesine operasyon

23:27 10.08.2021 (güncellendi: 23:29 10.08.2021)
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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İstanbul Emniyet'i Fatih'te sahte pasaport ve kimlik hazırlayan bir çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu bir şüphelinin yakalandığı ve Afganistan uyruklu 1 kişinin de arandığı belirtildi.
Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir adreste sahte pasaport ve kimlik hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Operasyonda Naser N. adlı Suriye uyruklu bir şüpheli yakalanırken, Afganistan uyruklu bir şahsın da arandığı belirtildi. Şüpheli 2 şahsın ise yapılan kontrollerde IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
Adreste yapılan aramada ise 35 adet farklı kişi ve ülkelere ait yeni tip ve eski tip pasaport, 48 adet farklı uyruklu farklı kişilere ait yeni tip kimlik ve ehliyet, 4700 adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan boş kart, 160 Adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan çipli boş kart ile okuyucu ve yazıcı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan operasyon öncesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.
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