https://tr.sputniknews.com/20210810/isvicrenin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrildi-1047506374.html

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı'nın, Cenevre'de PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T17:42+0300

2021-08-10T17:42+0300

2021-08-10T17:53+0300

türkiye

ankara

pkk

isviçre

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 'Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında temsilciliğin açılışının yapılmasına yönelik İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edilerek protesto edildiği ve Maslahatgüzar'dan konuyla ilgili izahat istendiği" belirtildi.Açıklamada, "Bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

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ankara, pkk, isviçre, dışişleri bakanlığı