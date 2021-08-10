https://tr.sputniknews.com/20210810/izmir-metroda-ucretsiz-internet-hizmeti-basladi-1047770784.html

İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı

İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; vapur, otobüs durakları ve tramvayların ardından metro istasyonlarında da ücretsiz ve kotasız internet hizmeti... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T19:32+0300

2021-08-10T19:32+0300

2021-08-10T19:32+0300

türkiye

izmir

chp

wifi

metro

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seçimler

tunç soyer

internet

hizmet

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugünden itibaren Evka 3-Fahrettin Altay hattındaki tüm metro istasyonlarında Wi-Fi hizmeti verileceğini duyurdu. Metro istasyonlarında bulunan insanların hem ücretsiz hem de kotasız internet hizmetinden yararlanmak için yapması gereken tek şey, cihazlarından WizmirNET kablosuz ağına bağlanarak kayıt olması.'Tüm ulaşım ağımızda yaygınlaştırmaya devam edeceğiz'İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce 60 üniversite güzergahı, 73 park meydanı, 20 vapur, 7 iskele, 71 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) noktası ve 41 tramvay durağında ücretsiz ve kotasız internet hizmeti vermeye başlamıştı. Tunç Soyer, bu noktalarından ardından bugün yani 10 Ağustos itibarıyla artık metro istasyonlarında da ücretsiz internet hizmeti verileceğini açıkladı.Soyer'in yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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izmir, chp, wifi, metro, servis, seçimler, tunç soyer, internet, hizmet