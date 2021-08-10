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Kaliforniya'daki yangında yok olan ormanlık alan 200 bin hektara yaklaştı
Kaliforniya'daki yangında yok olan ormanlık alan 200 bin hektara yaklaştı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve 'Dixie' adı verilen yangında kül olan ormanlık alanın hemen hemen 200 bin hektara ulaştığı ve... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T00:09+0300
2021-08-10T20:19+0300
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Kaliforniya'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında 198 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 21'lik bölümünün kontrol altında tutulabildiği belirtildi.Kaliforniya tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçen felakette sevindirici gelişme ise bölgenin üzerindeki kalın dumanın kalkması ve havanın yangın söndürme uçaklarının kullanımına tekrar müsait hale gelmesi oldu.Kaliforniya Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) görevlisi Ryan Bain, "Bu tür havalarda yangın faaliyetleri hızlanacak. Ama iyi olan şu ki uçakları kaldırabiliriz" dedi.Amerikan medyasında yer alan haberlerde de Dixie yangınında Kaliforniya'nın Los Angeles kentinden daha büyük bir ormanlık alanın zarar gördüğüne ve 680'den fazla binanın kullanılamaz hale geldiğine değinildi.Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü'Dixie' yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, hafta sonu Greenville'deki hasarı kontrol etmiş ve Twitter'da 'kalplerimiz bu kasaba için acıyor' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.
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haberler, abd, kaliforniya, orman yangını, dixie

Kaliforniya'daki yangında yok olan ormanlık alan 200 bin hektara yaklaştı

00:09 10.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
© REUTERS / Fred GreavesABD - Kaliforniya - orman yangınları
ABD - Kaliforniya - orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / Fred Greaves
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve 'Dixie' adı verilen yangında kül olan ormanlık alanın hemen hemen 200 bin hektara ulaştığı ve yangının henüz 5'te 1'inin kontrol altına alınabildiği bildirildi.
Kaliforniya'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında 198 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 21'lik bölümünün kontrol altında tutulabildiği belirtildi.
Kaliforniya tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçen felakette sevindirici gelişme ise bölgenin üzerindeki kalın dumanın kalkması ve havanın yangın söndürme uçaklarının kullanımına tekrar müsait hale gelmesi oldu.
Kaliforniya Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) görevlisi Ryan Bain, "Bu tür havalarda yangın faaliyetleri hızlanacak. Ama iyi olan şu ki uçakları kaldırabiliriz" dedi.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde de Dixie yangınında Kaliforniya'nın Los Angeles kentinden daha büyük bir ormanlık alanın zarar gördüğüne ve 680'den fazla binanın kullanılamaz hale geldiğine değinildi.

Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü

'Dixie' yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.
© REUTERS / Maxar TechnologiesABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınlarının uydu görüntüsü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınlarının uydu görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınlarının uydu görüntüsü
© REUTERS / Maxar Technologies
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, hafta sonu Greenville'deki hasarı kontrol etmiş ve Twitter'da 'kalplerimiz bu kasaba için acıyor' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.
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