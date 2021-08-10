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https://tr.sputniknews.com/20210810/karsta-sele-kapilan-kadin-hayatini-kaybetti-1045204808.html
Kars'ta sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Kars'ta sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Kars Kağızman'da sele kapılan 30 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T00:05+0300
2021-08-10T12:21+0300
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Kars’ta dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giden 30 yaşındaki Meryem Nazik, yağış nedeniyle oluşan taşkın sularına kapılarak hayatını kaybetti.Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyünde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.Köyün yakınında bulunan derenin üst kısmında oynayan oğluna bakmak için giden Meryem Nazik, eve dönüşte dere kenarından giderken aniden gelen sele kapıldı.Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre dere boyunca yapılan aramalar sonucunda 2 çocuk annesi Nazik'in cansız bedeni köyün 25 kilometre uzağında Akkaç köyü yakınlarda bulundu. Sudan çıkartılan Nazik'in cansız bedeni otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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haberler, kars, sel, cansız beden

Kars'ta sele kapılan kadın hayatını kaybetti

00:05 10.08.2021 (güncellendi: 12:21 10.08.2021)
© DHAKars, sel
Kars, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
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Kars Kağızman'da sele kapılan 30 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.
Kars’ta dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giden 30 yaşındaki Meryem Nazik, yağış nedeniyle oluşan taşkın sularına kapılarak hayatını kaybetti.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyünde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
Köyün yakınında bulunan derenin üst kısmında oynayan oğluna bakmak için giden Meryem Nazik, eve dönüşte dere kenarından giderken aniden gelen sele kapıldı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre dere boyunca yapılan aramalar sonucunda 2 çocuk annesi Nazik'in cansız bedeni köyün 25 kilometre uzağında Akkaç köyü yakınlarda bulundu. Sudan çıkartılan Nazik'in cansız bedeni otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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