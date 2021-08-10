https://tr.sputniknews.com/20210810/kaybolan-kiz-kardeslerin-annesi-yuksel-kore-olayi-gercek-degil-3-arkadas-dolasmislar-1047200684.html

Kaybolan kız kardeşlerin annesi Yüksel: Kore olayı gerçek değil, 3 arkadaş dolaşmışlar

Kaybolan kız kardeşlerin annesi Yüksel: Kore olayı gerçek değil, 3 arkadaş dolaşmışlar

Hadımköy’de kaybolduktan bir gün sonra bulunan kızlardan Eslem Tuana ve Efsa Yüksel’in annesi kızlarının Kore’ye gitmeye çalıştığı iddialarını yalanladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:57+0300

2021-08-10T12:57+0300

2021-08-10T13:29+0300

türkiye

çocuk

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kore

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İstanbul Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana ile Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu bir gün sonra bulundu. Kore dizileri izleyen ve müziklerini dinleyen kızların Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddia edilirken iki kardeşin annesi o iddiaları yalanladı.Eslem Tuana ve Efsa Yüksel'in annesi Semra Yüksel, “Başına bir şey gelmeden bulundular. Sahile gidip orada eğlenmişler. Tam gelmeye karar vermişler. Orada da sağ olsun polisler aldılar, getirdiler. Çok şükür, görüntüler olmasa belki de bulunamazlardı. Bulan kişiden de Allah razı olsun yine bu çevreden biriymiş. Çocukları bulan kişi, görmüş ve polisi aramış ve o şahıs da yine burada oturuyormuş. Çocuklar sahilden başka bir yere gitmemişler. Oralarda gezmişler başka bir yere gitmemişler” ifadelerini kullandı.'Özbekistanlı arkadaşlarının olduğu haberleri de yalan'Kardeşlerin arandıklarını bilmediklerini söyleyen anne Yüksel “Kore olayı gerçek değil. 3 arkadaş öyle bir dolaşmışlar. Çocuklarımın psikolojisi çok iyi Elhamdülillah, hiçbir sıkıntımız yok. Özbekistanlı arkadaşlarının olduğu haberleri de yalan, öyle bir şey de yok. Arandıklarını bilmiyorlarmış, sadece öyle bir dolaşalım demişler. Başka hiçbir şey yok. Kızlarıma kızmadım, kızılır mı onlara? Görüntüler olmasa gerçekten bulunmazlardı. Belki de biz bulamazdık. Polisimizden de Allah razı olsun” diye konuştu.‘Hava karardığı için de geri dönememişler, bütün gece gezmişler’Kızının bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Nazar Memiş'in babası Özay Memiş ise, "Dünden beri çok üzgündüm. Kızım pikniğe gittiklerini anlattı. Aralarında uzak bir yere gidelim demişler. Hava karardığı için de geri dönememişler. Bütün gece gezmişler. En son sahilde bir yerde uyumuşlar. Çevrelerinde yabancılar olduğu için bizi aramaya çekinmişler. Dün gece kızımla birlikte uyuduk. Şükür kavuştuk" dedi.‘Nazar beni ilk gördüğünde ağlamaktan konuşamadı’Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş de, "Kızımın bulunduğunu duyduğumda dünyalar benim oldu. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Duygularımı tarif edemem. Nazar beni ilk gördüğünde ağlamaktan konuşamadı. Dün gece birlikte uyumak istedi. Nazar şu an çok pişman. Lunapark görevlisi Kadıköy'de oturuyormuş ve bizim kızları görmüş. Hemen ihbar etmiş" diye konuştu.

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