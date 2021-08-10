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https://tr.sputniknews.com/20210810/kayinvalidesini-oldurdu-esini-ve-kayinbiraderini-yaraladi-1045205700.html
Kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı
Kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı
Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T06:43+0300
2021-08-10T12:06+0300
türkiye
dünya
haberler
karaman
boşanma
kayınvalide
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Karaman'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini çıkan tartışmada bıçakla yaraladı, kayınvalidesini de öldürdü.Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokakta bulunan kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitti.Burada kayınvalidesiyle tartışan Doğan T, yanındaki bıçakla kayınvalidesini, eşi Özlem'i ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçtı.Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Olaydan sonra kaçan Doğan T, yakalanarak gözaltına alındı.
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türkiye, haberler, karaman, boşanma, kayınvalide, eş

Kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı

06:43 10.08.2021 (güncellendi: 12:06 10.08.2021)
© DHAKayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı
Kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
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Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Karaman'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini çıkan tartışmada bıçakla yaraladı, kayınvalidesini de öldürdü.
Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokakta bulunan kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitti.
Burada kayınvalidesiyle tartışan Doğan T, yanındaki bıçakla kayınvalidesini, eşi Özlem'i ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçtı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olaydan sonra kaçan Doğan T, yakalanarak gözaltına alındı.
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