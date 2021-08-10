https://tr.sputniknews.com/20210810/kayinvalidesini-oldurdu-esini-ve-kayinbiraderini-yaraladi-1045205700.html

Kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı

Kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı

Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T06:43+0300

2021-08-10T06:43+0300

2021-08-10T12:06+0300

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Karaman'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini çıkan tartışmada bıçakla yaraladı, kayınvalidesini de öldürdü.Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokakta bulunan kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitti.Burada kayınvalidesiyle tartışan Doğan T, yanındaki bıçakla kayınvalidesini, eşi Özlem'i ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçtı.Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Olaydan sonra kaçan Doğan T, yakalanarak gözaltına alındı.

karaman

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türkiye, haberler, karaman, boşanma, kayınvalide, eş