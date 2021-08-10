Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/kecileri-kaybettikleri-icin-saklanan-kardesler-14-saat-sonra-bulundu-1045205617.html
Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 saat sonra bulundu
Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 saat sonra bulundu
Gaziantep’te, keçilere otlatmaya gittikleri sırada kaybeden ve ailelerinden korktukları için ortadan kaybolan Mikail ile Berat Kaya kardeşler için arama... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T06:07+0300
2021-08-10T12:10+0300
türkiye
dünya
haberler
gaziantep
keçi
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205587_9:0:2000:1120_1920x0_80_0_0_391cdf6f38acb47e44c10abeb4691c3c.jpg
Gaziantep'te&nbsp;yaşayan Kaya ailesinin çocukları Mikail ile Berat, keçileri otlatmaya gittikten sonra dün akşam saatlerinde eve dönmedi.Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramaları çalışmaları gece boyu devam etti.Ekiplerin aradığı iki kardeş, bugün saat 10.00 sıralarında evlerine 1 kilometre mesafedeki boş arazide saklanırken bulundu. Kardeşlerin otlatmaya çıktıkları keçileri kaybettikleri ve ailelerinden korktukları için geceyi arazide saklanarak geçirdikleri belirlendi.Keçileri kaybettikleri için eve gitmediklerini ifade eden Berat Kaya, "Biz keçileri otlatmak için tarlaya gittik. Arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada keçiler kayboldu. Bizde dağa çıkarak keçileri aramaya çıktık. Bulamadığımız için korktuk ve saklandık. Ağabeyim, 'keçileri bulmadan eve gitmeyelim, annem babam bize kızar' dedi. Korktuğumuz için geceyi arazide geçirdik. Sabah jandarma ekiplerinin seslerini duyduk ve yanlarına gittik. Ailemiz bize kızmadı. Daha sonra da keçileri başka yerde bulunmuş" dedi.Mikail Kaya da keçileri kaybettikleri için korkup kardeşi ile eve dönemediklerini ve geceyi arazide saklanarak geçirdiklerini ifade etti.Çocukları kaybolduktan sonra çok korktuklarını ve jandarmaya&nbsp;haber&nbsp;verdiklerini söyleyen anne Zekiye ve baba Ökkeş Kaya, "Çocuklarımız bulunduğu için çok mutluyuz. Çocuklarımızı 14 saat sonra bulan ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Öte yandan Kaya ailesinin kaybolan 9 keçisinin de jandarma ekiplerince bulunduğu belirtildi.
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205587_283:0:1776:1120_1920x0_80_0_0_84425476e758794b54a1327b874d6f17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, gaziantep, keçi, çocuk

Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 saat sonra bulundu

06:07 10.08.2021 (güncellendi: 12:10 10.08.2021)
© DHAKendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramaları çalışmaları gece boyu devam etti.
Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramaları çalışmaları gece boyu devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
Abone ol
Gaziantep’te, keçilere otlatmaya gittikleri sırada kaybeden ve ailelerinden korktukları için ortadan kaybolan Mikail ile Berat Kaya kardeşler için arama çalışması başlatıldı. Kardeşler, saklandıkları arazide jandarma tarafından 14 saat sonra bulunarak ailelerine teslim edildi.
Gaziantep'te yaşayan Kaya ailesinin çocukları Mikail ile Berat, keçileri otlatmaya gittikten sonra dün akşam saatlerinde eve dönmedi.
Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramaları çalışmaları gece boyu devam etti.
Ekiplerin aradığı iki kardeş, bugün saat 10.00 sıralarında evlerine 1 kilometre mesafedeki boş arazide saklanırken bulundu. Kardeşlerin otlatmaya çıktıkları keçileri kaybettikleri ve ailelerinden korktukları için geceyi arazide saklanarak geçirdikleri belirlendi.
Keçileri kaybettikleri için eve gitmediklerini ifade eden Berat Kaya, "Biz keçileri otlatmak için tarlaya gittik. Arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada keçiler kayboldu. Bizde dağa çıkarak keçileri aramaya çıktık. Bulamadığımız için korktuk ve saklandık. Ağabeyim, 'keçileri bulmadan eve gitmeyelim, annem babam bize kızar' dedi. Korktuğumuz için geceyi arazide geçirdik. Sabah jandarma ekiplerinin seslerini duyduk ve yanlarına gittik. Ailemiz bize kızmadı. Daha sonra da keçileri başka yerde bulunmuş" dedi.
Mikail Kaya da keçileri kaybettikleri için korkup kardeşi ile eve dönemediklerini ve geceyi arazide saklanarak geçirdiklerini ifade etti.
Çocukları kaybolduktan sonra çok korktuklarını ve jandarmaya haber verdiklerini söyleyen anne Zekiye ve baba Ökkeş Kaya, "Çocuklarımız bulunduğu için çok mutluyuz. Çocuklarımızı 14 saat sonra bulan ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Kaya ailesinin kaybolan 9 keçisinin de jandarma ekiplerince bulunduğu belirtildi.
100000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce