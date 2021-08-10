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Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü
Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü
 Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişi, miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, kardeşini silahla öldürdü. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T05:57+0300
2021-08-10T12:11+0300
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda,&nbsp;Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta&nbsp;bulunan sitenin bahçesinde 62 yaşındaki H.G. ile kardeşi 48 yaşındaki Uğur G. arasında tartışma çıktı.Miras anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada H.G, kardeşine tabancayla ateş etti.Açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Uğur G'nin cesedi, incelemelerin ardından&nbsp;Konya&nbsp;Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan H.G'nin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi..
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türkiye, haberler, konya, miras, kardeş, kavga

Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

05:57 10.08.2021 (güncellendi: 12:11 10.08.2021)
© AAKonya - Kavga
Konya - Kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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 Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişi, miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, kardeşini silahla öldürdü.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan sitenin bahçesinde 62 yaşındaki H.G. ile kardeşi 48 yaşındaki Uğur G. arasında tartışma çıktı.
Miras anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada H.G, kardeşine tabancayla ateş etti.
Açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Uğur G'nin cesedi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan H.G'nin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi..
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