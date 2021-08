https://tr.sputniknews.com/20210810/kultur-bakani-2002-yilindan-bugune-kadar-kultur-sanatta-katedilen-mesafe-muazzam-bir-seviyededir-1047820101.html

Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir

Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti döneminde kültür sanat alanında katedilen mesafenin 'muazzam seviyede' olduğunu ve ülkede kültür merkezi... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T19:51+0300

2021-08-10T19:51+0300

2021-08-10T19:51+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet ersoy

kültür bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044597676_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_3f78e1c29b15e37ff701aa5632dbf4f4.jpg

Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir programına Kuvayi Milliye Müzesi ziyaretiyle başladı. Müze müdürü Aytekin Yılmaz'dan, Atatürk Odası ve Kuvayı Milliye Salonu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti milletvekilleri ile eski Balıkesir Lisesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmenin, çeşitlendirmenin, sergilerden festivallere, konserlerden temsillere etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayısının artmasını sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.Bu hedefe ulaşmak için kültür ve sanatı belli dönemlerin ve belli mekanların sınırlarından kurtarmak, her an etkileşim sağlamanın mümkün olacağı şekilde hayatın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak zorunda olduklarını vurgulayan Ersoy, kültür merkezlerinin bunun için en önde gelen hizmet alanı olduğunu belirtti.Bakan Ersoy, kültür merkezlerinin vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri ve kişisel gelişim için önemli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:Ersoy, bakanlığı döneminde 60 farklı projeye ödenek desteği sağladıklarını, Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.Kültür merkezi hakkında da bilgi veren Ersoy, "2 bin 210 metrekare inşaat alanına sahip bu merkez 440 kişilik salona sahip ve bünyesinde 300 metrekarelik gençlik merkezi, sergi salonu ayrıca mescit bulunduruyor. Belediyemizden halkımıza bu merkezde güzel ve yoğun hizmetler vermesini bekliyorum. Halkımızdan da ricam ilginizi eksik etmeyin, istek ve beklentilerinizi de daima ortaya koyun." diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kültür ve turizm bakanlığı, mehmet ersoy, kültür bakanlığı