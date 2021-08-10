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Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem
Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T06:26+0300
2021-08-10T06:26+0300
2021-08-10T12:09+0300
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aydın
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Aydın'ın Kuşadası'nda, saat 01.36 sıralarında, deprem meydana geldi.AFAD’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre 3.8 şiddetinde kaydedildi.Uzun süren deprem kentte yaşayan vatandaşlarda panik oluşturdu.
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türkiye, haberler, aydın, kuşadası, deprem
Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem 06:26 10.08.2021 (güncellendi: 12:09 10.08.2021)
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Aydın
'ın Kuşadası'nda, saat 01.36 sıralarında,
deprem
meydana geldi.
AFAD’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre 3.8 şiddetinde kaydedildi.
Uzun süren deprem kentte yaşayan vatandaşlarda panik oluşturdu.