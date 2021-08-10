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https://tr.sputniknews.com/20210810/kusadasinda-38-siddetinde-deprem-1045205643.html
Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem
Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T06:26+0300
2021-08-10T12:09+0300
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aydın
kuşadası
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Aydın'ın Kuşadası'nda,&nbsp;saat 01.36 sıralarında, deprem meydana geldi.AFAD’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre 3.8 şiddetinde kaydedildi.Uzun süren deprem kentte yaşayan vatandaşlarda panik oluşturdu.
aydın
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türkiye, haberler, aydın, kuşadası, deprem

Kuşadası'nda 3.8 şiddetinde deprem

06:26 10.08.2021 (güncellendi: 12:09 10.08.2021)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Aydın'ın Kuşadası'nda, saat 01.36 sıralarında, deprem meydana geldi.
AFAD’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre 3.8 şiddetinde kaydedildi.
Uzun süren deprem kentte yaşayan vatandaşlarda panik oluşturdu.
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