https://tr.sputniknews.com/20210810/kuzey-kore-isgal-provasina-karsi-saldiri-kapasitesini-guclendirecek-1045206638.html

Kuzey Kore 'işgal provasına' karşı saldırı kapasitesini güçlendirecek

Kuzey Kore 'işgal provasına' karşı saldırı kapasitesini güçlendirecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatlarına karşı ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirme sözü... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T10:53+0300

2021-08-10T10:53+0300

2021-08-10T11:43+0300

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Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağustos arasında planlanan bilgisayar simülasyonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki gösterdi.Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı 'işgal provası' olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etti.Kuzey Kore’nin uyarılarına rağmen Güney tarafının ABD ile tatbikat düzenleme kararına tepki gösteren Kim, bunun müttefik kuvvetleri 'daha ciddi bir güvenlik tehdidi ile karşı karşıya bırakacak aldatıcı davranış' olduğu değerlendirmesinde bulundu.Kim, yürütülen tatbikatların nükleer silahlanma konusundaki diyalogların devam etmesini öneren Joe Biden yönetiminin 'riyakarlığını' gözler önüne serdiğini ve ABD kuvvetleri, güneyden asker ve silahlarını çekmeden Kore Yarımadası'na istikrarlı bir barışın gelmeyeceğini belirtti.

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