https://tr.sputniknews.com/20210810/kuzey-ormanlari-savunmasi-marmara-denizinin-fisini-cekmis-durumdayiz-1047205390.html

Kuzey Ormanları Savunması: Marmara Denizi’nin fişini çekmiş durumdayız

Kuzey Ormanları Savunması: Marmara Denizi’nin fişini çekmiş durumdayız

Kuzey Ormanları Savunması üyesi Ayşe Yıkıcı “Marmara Denizi’nin fişini çekmiş durumdayız. Çünkü biz hala Ergene derin deşarj projesini durdurmuyoruz. Sanayi... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T14:41+0300

2021-08-10T14:41+0300

2021-08-10T15:45+0300

seyir hali

türkiye

orman yangını

marmara denizi

kuzey ormanları savunması

müsilaj

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Seyir Hali 10.08.2021 Radyo Programı Seyir Hali 10.08.2021 Radyo Programı

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), 4. gözlem raporunu yayınladı. KOS sözcüsü Ayşe Yıkıcı, raporun içeriğini, Kuzey Ormanları’nın durumunu, yaşanan orman yangınları sonrası yapılması gerekenleri ve Marmara Denizi’nin geleceğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Yıkıcı, yangın sonrası gösterilmesi gereken yaklaşım konusunda “Prof. Dr. Ünal Akkemik’in verdiği bilgiye göre orman yangını gerçekleşen yerlerde ekosistemin devamı için ekim yapmaya gerek yok. Aslında kızılçam cinsinin yaygın olduğu bölgelerde kozalaklar yardımıyla yeniden filizlenmeler iki yıl içerisinde gözleniyor, Gelibolu yangını bölgesinde yaptıkları inceleme sonucu verdiği bir bilgi. Yeni ağaç ekmek yerine ormanı kendi halinde bırakmak, insan faaliyetlerinden uzaklaştırmak, insanın girmesine engel olmak gerekiyor söndürüldükten sonra” diye konuştu.‘11 ilin tamamında savunma niteliğinde izleme mevcut’Raporun dört ayrı bölge belirlenerek hazırlandığını söyleyen Yıkıcı, yapılan incelemeleri “Biz Kuzey Ormanları dediğimiz bölgede üç ayda bir izleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Dört bölgeye ayırdık: Birinci bölge Kuzey Çanakkale dediğimiz Gelibolu ve Eceabat’ı içine alan oradan Koru dağları ile beraber yukarı çıkıp Keşan ve Saros üzerinden İstanbul’a kadar gelen bölge, İstanbul en büyük şehirlerden biri olduğu için ikinci bölge, üçüncü bölge Bolu, Düzce, Sakarya bölgesi olarak belirledik. Dördüncü bölgemiz Kuzey Balıkesir, Bursa ve İznik bölgesi. Bu bölgelerde günlük izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda da 4. raporumuzu yayınladık. Rapor kapsamında 438 adet izleme gerçekleştirildi Bahsettiğim 11 ilin tamamında savunma niteliğinde izleme mevcut. En öne çıkan İstanbul, 90’ı aşkın izleme çalışması gerçekleştirildi” diye açıkladı.‘Marmara Denizi’nin öldüğünü söyleyebilirim’Yıkıcı, Marmara Denizi’nin durumunu “Marmara Denizi’nin öldüğünü söyleyebilirim. Bugün müsilajın daha derinlerde görüldüğü ile ilgili ifadeler kullansak da Marmara Denizi’nin fişini çekmiş durumdayız. Çünkü biz hala Ergene derin deşarj projesini durdurmuyoruz. Sanayi atıklarını ve evsel atıkları atmaya devam ediyoruz. Herhangi bir denetleme yok. Arıtma tesisleri maalesef organize sanayi bölgelerinde çalıştırılmıyor. Göstermelik birkaç denetleme yapıldı. Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) kapatıldı sonra hiçbir arıtma koşulunu sağlamadan mahkeme kararıyla açıldı. Atıklarını Marmara’ya atmaya devam edecek. Hukuki altyapımız yeterli ama bunu uygulayan bir yönetim anlayışına sahip değiliz” diye aktardı.‘Kuzey Marmara Otoyolu, 3. köprü ve 3. havalimanının 50 milyon ağacı yok edeceğini söyleyebiliriz’Yıkıcı “Orman yangınlarının yüzde 84’ünün bilinçli ve bilinçsiz insan kaynaklı olduğu söylenilebilir. Kuzey Marmara Otoyolu, 3. köprü ve 3. havalimanının 50 milyon ağacı yok edeceğini söyleyebiliriz. Orman yangınları filosu kurulması son derece önemlidir. Bizim gibi orman zenginliği az olan ülkelerde varlığımızı korumak için bütün imkanları seferber etmeli ve kendimize ait filolara sahip olmalıyız” diye ekledi.

marmara denizi

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Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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