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Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti
18:25 10.08.2021 (güncellendi: 18:34 10.08.2021)
© AFP 2021 / ILMARS ZNOTINS Letonya'da askeri tatbikat
© AFP 2021 / ILMARS ZNOTINS
Letonya İçişleri Bakanı Mariya Golubeva, hükümetin yasadışı göçmen sayısındaki sert artış nedeniyle Belarus sınırında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini oybirliğiyle desteklediğini belirtti.
Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Letonya İçişleri Bakanı Mariya Golubeva, Letonya hükümetinin yasadışı göçmen sayısındaki sert artış nedeniyle Belarus sınırında acil durum ilan edilmesini oybirliğiyle desteklediğini ifade etti.
Golubeva, “Sınırın güçlendirilmesi derhal başlıyor” ifadelerini kullandı.
Valdības lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijas pierobežā ir pieņemts. Robežas apsardzības stiprināšana notiks nekavējoties.— Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) August 10, 2021
Letonya Savunma Bakanlığı da sınır korumasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Letonya Başbakanı Krişyanis Karinş, basın mensuplarına açıklamasında acil durum ilan edilmesinin ‘aslında Letonya ve Belarus arasındaki sınırın bir süreliğine kapatılması’ anlamına geldiğini belirtti.
❗ Latvija stingri sargās savas robežas:— Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) August 10, 2021
⚠️ Tiesības VRS, NBS, VP izmantot līdzekļus, lai atturētu robežas nelikumīgu šķērsošanu, dot rīkojumu atgriezties, pārliecināties, ka rīkojums izpildīts
⚠️ Ārkārtējās situācijas teritorijā iesniegumus par bēgļa statusu NEPIEŅEMS.
Daha önce güvenlik önlemlerinin arttırılması amacıyla Riga, Ulusal Silahlı Kuvvetlerden 50 askeri sınıra sevk etmişti. Öte yandan Letonya parlamentosunda (Seimas) sınır muhafızlarına yasadışı göçmenlere karşı silah kullanmalarına izin verme çağrısı yapıldı.
Letonya Devlet Sınır Muhafaza Dairesi Başkanı Guntis Pujats, sadece önceki gün Letonya-Belarus sınırında yaklaşık 200 göçmenin gözaltına alındığını ifade etti.