Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/letonya-belarus-sinirinda-acil-durum-ilan-etti-1047608320.html
Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti
Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti
Letonya İçişleri Bakanı Mariya Golubeva, hükümetin yasadışı göçmen sayısındaki sert artış nedeniyle Belarus sınırında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T18:25+0300
2021-08-10T18:34+0300
dünya
belarus
letonya
sınır
sınır güvenliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102863/38/1028633835_0:261:4869:2999_1920x0_80_0_0_eccc1093c9b13d6e2258af8a434cab0c.jpg
Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Letonya İçişleri Bakanı Mariya Golubeva, Letonya hükümetinin yasadışı göçmen sayısındaki sert artış nedeniyle Belarus sınırında acil durum ilan edilmesini oybirliğiyle desteklediğini ifade etti.Golubeva, “Sınırın güçlendirilmesi derhal başlıyor” ifadelerini kullandı.Letonya Savunma Bakanlığı da sınır korumasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Letonya Başbakanı Krişyanis Karinş, basın mensuplarına açıklamasında acil durum ilan edilmesinin ‘aslında Letonya ve Belarus arasındaki sınırın bir süreliğine kapatılması’ anlamına geldiğini belirtti.Daha önce güvenlik önlemlerinin arttırılması amacıyla Riga, Ulusal Silahlı Kuvvetlerden 50 askeri sınıra sevk etmişti. Öte yandan Letonya parlamentosunda (Seimas) sınır muhafızlarına yasadışı göçmenlere karşı silah kullanmalarına izin verme çağrısı yapıldı.Letonya Devlet Sınır Muhafaza Dairesi Başkanı Guntis Pujats, sadece önceki gün Letonya-Belarus sınırında yaklaşık 200 göçmenin gözaltına alındığını ifade etti.
belarus
letonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102863/38/1028633835_260:0:4607:3260_1920x0_80_0_0_8af4f7827f0b7147df81db741ee78408.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, letonya, sınır, sınır güvenliği

Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti

18:25 10.08.2021 (güncellendi: 18:34 10.08.2021)
© AFP 2021 / ILMARS ZNOTINS Letonya'da askeri tatbikat
Letonya'da askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AFP 2021 / ILMARS ZNOTINS
Abone ol
Letonya İçişleri Bakanı Mariya Golubeva, hükümetin yasadışı göçmen sayısındaki sert artış nedeniyle Belarus sınırında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini oybirliğiyle desteklediğini belirtti.
Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Letonya İçişleri Bakanı Mariya Golubeva, Letonya hükümetinin yasadışı göçmen sayısındaki sert artış nedeniyle Belarus sınırında acil durum ilan edilmesini oybirliğiyle desteklediğini ifade etti.
Golubeva, “Sınırın güçlendirilmesi derhal başlıyor” ifadelerini kullandı.
Letonya Savunma Bakanlığı da sınır korumasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Letonya Başbakanı Krişyanis Karinş, basın mensuplarına açıklamasında acil durum ilan edilmesinin ‘aslında Letonya ve Belarus arasındaki sınırın bir süreliğine kapatılması’ anlamına geldiğini belirtti.
Daha önce güvenlik önlemlerinin arttırılması amacıyla Riga, Ulusal Silahlı Kuvvetlerden 50 askeri sınıra sevk etmişti. Öte yandan Letonya parlamentosunda (Seimas) sınır muhafızlarına yasadışı göçmenlere karşı silah kullanmalarına izin verme çağrısı yapıldı.
Letonya Devlet Sınır Muhafaza Dairesi Başkanı Guntis Pujats, sadece önceki gün Letonya-Belarus sınırında yaklaşık 200 göçmenin gözaltına alındığını ifade etti.
070000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti
18:12Messi, PSG için Paris'te
18:11Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal olmuştu: Vakaların yükseldiği Antalya'da aşı kuyruğu
18:04Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var
18:04San Marino Enstitüsü: Sputnik V yüzde 100'e yakın etkinlik gösteriyor
17:56Lübnan’da ekonomik kriz un üretimini de vurdu
17:42İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17:37Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
17:34Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti
17:25Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının kontrolü Şam’da
17:23Pakdemirli: Kanser gibi görünmeyen yerlerden çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız
17:21Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
17:15Etiyopya Başbakanı Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya çağırdı
17:04Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj puanları düşürüldü
17:04'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi