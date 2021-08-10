https://tr.sputniknews.com/20210810/madagaskar-lideri-apollo-21e-iliskin-ilk-kez-konustu-1045206296.html

Madagaskar lideri, 'Apollo 21'e ilişkin ilk kez konuştu

Madagaskar lideri, 'Apollo 21'e ilişkin ilk kez konuştu

Madagaskar lideri Rajoelina, kendisini hedef alan suikast planına ilişkin olarak, "Beni milletimi koruma çabamdan dolayı öldürmek istiyorlar. Bırakalım yargı... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T09:55+0300

2021-08-10T09:55+0300

2021-08-10T11:56+0300

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Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, 20 Temmuz'da kendisini hedef alan ancak engellenen suikast planının arkasında Fransa'nın olabileceğini işaret etse de yargıdan çıkacak sonucu beklemek gerektiğini söyledi.Rajoelina, emekli Fransız askerler ve ordudan üst düzey isimlerin de karıştığı suikastın planına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Bir televizyona kanalına konuşan Rajoelina, 'Apollo 21' isimli 4 aşamalı suikast planıyla kendisi dahil 5 devlet görevlisinin hedef alındığını söyledi.​Rajoelina, fikir ayrılıklarının, böyle bir suikast girişiminin gerekçesi olmayacağını altını çizerek, "Eleştirilere hatta dezenformasyonlara bile göz yumabiliriz ancak iktidarı zorla ele geçirmek için suikast girişiminde bulunmayı asla kabul edemem" dedi."Bu suikast planının arkasındaki her kimse milletimizin düşmanıdır" ifadesinin kullanan Rajoelina, planının ana figürleri arasında, zamanında Çad, Afganistan ve Kosova'daki Fransız askeri birlikleri komuta eden Fransız bir albay olduğuna dikkati çekti.Rajoelina, açıkça ifade etmese de suikast planının arkasında Fransa'nın olabileceğine de işaret ederek, "Beni milletimi koruma çabamdan dolayı öldürmek istiyorlar. Bırakalım yargı işini yapsın. Fransa ile kişisel bir sorunum yok" değerlendirmesinde bulundu.Emekli Fransız albay Rafanoharana'ya ilişkin detaylarRajoelina, söz konusu emekli Fransız albay Paul Rafanoharana ilgili de isim vermeden bazı detaylar paylaştı.Rajoelina, Madagaskar-Fransız vatandaş olan Rafanoharana'nın Madagaskar'daki sivil geçiş yönetiminde (2009-2014) kendisinin diplomatik danışmanlığını yaptığı iddialarını yalanladı.Rafanoharana ile sivil geçiş sürecinde sadece 2 kez görüştüğünü kaydeden Rajoelina, "İlk görüşmemizde bu kişi ofisime geldi ve Paris'e büyükelçi olmak istediğini söyledi, ben de reddettim. Diğer karşılaşmamız ise bir dini ayin sırasında oldu" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Rajoelina, Rafanoharana'nın CV'sinde, 'Antananarivo Başpiskoposu Odon Razanakolona'nun danışmanı' ifadesini kullandığını hatırlatarak, suikast planının çökertilmesinden sonra Vatikan'dan da bir 'dayanışma mektubu' aldığını kaydetti.Suikast planının arkasında, paralı askerler, sivil toplum örgütleri ve hatta ordudan yüksek rütbeli isimlerin olduğuna dikkati çeken Rajoelina, bu plan üzerinde uzun süredir çalışıldığını dile getirdi.

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afrika, haberler, madagaskar, fransa, andry rajoelina, suikast