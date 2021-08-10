https://tr.sputniknews.com/20210810/malide-48-kisinin-olduruldugu-saldirilarin-ardindan-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1045205396.html
Mali'de 48 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi
Mali'de 48 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi
Mali'nin kuzeyinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılardan sonra 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T04:06+0300
2021-08-10T04:06+0300
2021-08-10T12:33+0300
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saldırı
işid
assimi goita
ulusal yas
el kaide
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Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıları üzüntüyle öğrendiğini ve şiddetle kınadığını belirtti.Mali ordusunun, olayın sorumlularını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattığını kaydeden Goita, terörle mücadelede Mali halkının her zamankinden daha fazla kararlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.Goita, saldırılarda yaşamını yitirenlerin anısına 72 saatlik ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köy, silahlı gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alınmıştı.Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivil yaşamını yitirmişti.Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplarla IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor. Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki bu örgütler saldırılarına devam ediyor.
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afrika, haberler, mali, saldırı, işid, assimi goita, ulusal yas, el kaide
Mali'de 48 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi
04:06 10.08.2021 (güncellendi: 12:33 10.08.2021)
Mali'nin kuzeyinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılardan sonra 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.
Mali
'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıları
üzüntüyle öğrendiğini ve şiddetle kınadığını belirtti.
Mali ordusunun, olayın sorumlularını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattığını kaydeden Goita, terörle mücadelede Mali halkının her zamankinden daha fazla kararlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.
Goita, saldırılarda yaşamını yitirenlerin anısına 72 saatlik ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.
Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köy, silahlı gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alınmıştı.
Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivil yaşamını yitirmişti.
Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplarla IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor. Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki bu örgütler saldırılarına devam ediyor.