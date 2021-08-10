https://tr.sputniknews.com/20210810/memleket-partisi-denizli-yonetimi-istifa-etti-cumhur-ittifaki-ile-is-yapilmasina-karsiyiz-1047201374.html

Memleket Partisi Denizli yönetimi istifa etti

Memleket Partisi Denizli yönetimi istifa etti

Memleket Partisi Denizli İl Başkanı Yılmaz İçen "Cumhur İttifakı ile iş yapmalarını kabul edemem" diyerek istifa etti. İl başkanına çok sayıda il yöneticisi ve... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T13:13+0300

2021-08-10T13:13+0300

2021-08-10T13:21+0300

denizli

cumhur ittifakı

memleket partisi

yılmaz içen

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Denizli'de 2 ay önce kurucu il başkanı olarak göreve başlayan Yılmaz İçen ve yönetim kurulu üyeleri Memleket Partisi'nden istifa etti.Meclis üyelerinin ve ilçe başkanlarının kendisinden habersiz iş yaptığını ve Cumhur İttifakı ile yakınlık kurduklarını söyleyen İçen, "Şeffaflığın olmadığı yerde bulunmam imkansızdır" dedi.‘Genel Başkan’a ulaşamadım’Duvar'ın haberine göre Göreve başladığı günden bu yana yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle istifa ettiğini söyleyen İçen "Göreve geldiğimiz andan itibaren partimizi büyütmek için çalışmalar yapmak istedik. Yaptığımız il başkanlığı açılışı hâlâ ülke gündeminde yerini koruyor. Ancak yaşadığımız olumsuzlukları aktarmak için ulaşmaya çalıştığımız Muharrem İnce'ye 5 gün boyunca ulaşamadık. Çal ilçe kongresinde de divan seçiminde bizlerin yok görülmesi bizi bu kararı almaya itti" dedi.‘Bir encümen koltuğu için cumhur ittifakı ile iş yapıldı’Sürecin başında Merkezefendi ilçesinde görevli 3 meclis üyesinin AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri ile işbirliği yaptığını söyleyen İçen, şu ifadeleri kullandı:İçen ve ekibi siyasete bu dönem bağımsız olarak devam edeceklerini söyledi.

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denizli, cumhur ittifakı, memleket partisi, yılmaz içen