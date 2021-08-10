'Messi, PSG ile her konuda anlaşmaya vardı' iddiası

Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi'nin13 yaşında geldiği Barcelona FC'den La Liga'nın finansal fair play kuralları gerekçesiyle 21 yıl sonra gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kalmasının ardından Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı beklentisine dair haberler ciddileşti. 'Bugün test, yarın basın toplantısı'Daha önce Messi'nin pazar gecesi ya da pazartesi sabahı tıbbi testlerden geçmek için Paris'te olacağını iddia etmiş olan Fransız spor gazetesi L'Equipe'ın son haberine göre PSG ile iki yıl artı bir yıl opsiyon içeren sözleşme konusunda anlaşmaya varan 34 yaşındaki futbolcu, bugün Paris'e inecek. Haberde Messi'nin PSG'den yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.PSG'nin bugünkü tıbbi testlerin ardından yarın Parc des Princes Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyerek Messi'yi takdim etmesi bekleniyor. Barça'dan son dakika telefonuArjantin ve İspanyol basınına göre Barça CEO'su Ferran Reverter, bu sabah futbolcunun aynı zamanda menajeri de olan babası Jorge Messi'yi yeni bir teklifte bulunmak için aradı. Paris uçuşu bu müzakereler nedeniyle geciken Arjantinli yıldız, son teklifi kabul etmedi.Havaalanında izdihamL'Equipe'ın ilk iddiası, dün Fransız Ligue 1 kulübü taraftarlarının havaalanına yığılmasına yol açmıştı. Ancak Messi'yi karşılamaya giden binlerce PSG taraftarı, Paris'teki havaalanından elleri boş ayrılırken, futbolun mega yıldızının hala Katalan başkentindeki evinde olduğu haberi gelmişti.'Ronaldo'nun transferleri solda sıfır'PSG taraftarları, Messi'nin geleceği beklentisinin en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun transferlerinden çok daha ses getirdiği, bir dünya liderinin gelişinden çok daha fazla nümayiş yarattığı ve Paris'in felç olmasına neden olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.Katar Emirliği'nin sahibi olduğu PSG, bu sezon için bonservisi elinde olan Messi'den önce pek çok önemli isme imza attırdı.
Lionel Messi'yi karşılamak için Paris'te Charles de Gaulle Havaalanı ve Parc des Princes Stadyumu'na akın eden PSG taraftarları
Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi'nin13 yaşında geldiği Barcelona FC'denLa Liga'nın finansal fair play kuralları gerekçesiyle 21 yıl sonra gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kalmasının ardından Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı beklentisine dair haberler ciddileşti.
'Bugün test, yarın basın toplantısı'
Daha önce Messi'nin pazar gecesi ya da pazartesi sabahı tıbbi testlerden geçmek için Paris'te olacağını iddia etmiş olan Fransız spor gazetesi L'Equipe'ın son haberine göre PSG ile iki yıl artı bir yıl opsiyon içeren sözleşme konusunda anlaşmaya varan 34 yaşındaki futbolcu, bugün Paris'e inecek.
Haberde Messi'nin PSG'den yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.
PSG'nin bugünkü tıbbi testlerin ardından yarın Parc des Princes Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyerek Messi'yi takdim etmesi bekleniyor.
Barça'dan son dakika telefonu
Arjantin ve İspanyol basınına göre Barça CEO'suFerranReverter, bu sabah futbolcunun aynı zamanda menajeri de olan babası Jorge Messi'yi yeni bir teklifte bulunmak için aradı. Paris uçuşu bu müzakereler nedeniyle geciken Arjantinli yıldız, son teklifi kabul etmedi.
Havaalanında izdiham
L'Equipe'ın ilk iddiası, dün Fransız Ligue 1 kulübü taraftarlarının havaalanına yığılmasına yol açmıştı. Ancak Messi'yi karşılamaya giden binlerce PSG taraftarı, Paris'teki havaalanından elleri boş ayrılırken, futbolun mega yıldızının hala Katalan başkentindeki evinde olduğu haberi gelmişti.
In Paris: Fans going haywire, expecting to see Messi to land in a jet from Barcelona ahead of his move to PSG
PSG taraftarları, Messi'nin geleceği beklentisinin en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun transferlerinden çok daha ses getirdiği, bir dünya liderinin gelişinden çok daha fazla nümayiş yarattığı ve Paris'in felç olmasına neden olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.
3 hours until Messi arrives and the La Bourget mini Airport is already packed! With thousands of fans still yet to arrive 🤯🤯 Paris is ready for the 👑 pic.twitter.com/gNOWboiy5E
Katar Emirliği'nin sahibi olduğu PSG, bu sezon için bonservisi elinde olan Messi'den önce pek çok önemli isme imza attırdı.
PSG transfer window this season: 1. Lionel Messi for free 2. Sergio Ramos for free 3. Donnarumma for free 4. Wijnaldum for free 5. Achraf Hakimi for 70 Million This is genuinely the best transfer window in football history. pic.twitter.com/gVkUvc9sIH