https://tr.sputniknews.com/20210810/messi-psg-ile-her-konuda-anlasmaya-vardi-iddiasi-1047200827.html

'Messi, PSG ile her konuda anlaşmaya vardı' iddiası

'Messi, PSG ile her konuda anlaşmaya vardı' iddiası

Barcelona'dan ağlayarak ayrılmak zorunda kalan Arjantinli futbol yıldızının Fransız Ligue 1'in son şampiyonuyla 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T13:01+0300

2021-08-10T13:01+0300

2021-08-10T14:17+0300

lionel messi

barcelona kulübü

paris saint-germain (psg)

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Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi'nin13 yaşında geldiği Barcelona FC'den La Liga'nın finansal fair play kuralları gerekçesiyle 21 yıl sonra gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kalmasının ardından Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı beklentisine dair haberler ciddileşti. 'Bugün test, yarın basın toplantısı'Daha önce Messi'nin pazar gecesi ya da pazartesi sabahı tıbbi testlerden geçmek için Paris'te olacağını iddia etmiş olan Fransız spor gazetesi L'Equipe'ın son haberine göre PSG ile iki yıl artı bir yıl opsiyon içeren sözleşme konusunda anlaşmaya varan 34 yaşındaki futbolcu, bugün Paris'e inecek. Haberde Messi'nin PSG'den yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.PSG'nin bugünkü tıbbi testlerin ardından yarın Parc des Princes Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyerek Messi'yi takdim etmesi bekleniyor. Barça'dan son dakika telefonuArjantin ve İspanyol basınına göre Barça CEO'su Ferran Reverter, bu sabah futbolcunun aynı zamanda menajeri de olan babası Jorge Messi'yi yeni bir teklifte bulunmak için aradı. Paris uçuşu bu müzakereler nedeniyle geciken Arjantinli yıldız, son teklifi kabul etmedi.Havaalanında izdihamL'Equipe'ın ilk iddiası, dün Fransız Ligue 1 kulübü taraftarlarının havaalanına yığılmasına yol açmıştı. Ancak Messi'yi karşılamaya giden binlerce PSG taraftarı, Paris'teki havaalanından elleri boş ayrılırken, futbolun mega yıldızının hala Katalan başkentindeki evinde olduğu haberi gelmişti.'Ronaldo'nun transferleri solda sıfır'PSG taraftarları, Messi'nin geleceği beklentisinin en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun transferlerinden çok daha ses getirdiği, bir dünya liderinin gelişinden çok daha fazla nümayiş yarattığı ve Paris'in felç olmasına neden olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.Katar Emirliği'nin sahibi olduğu PSG, bu sezon için bonservisi elinde olan Messi'den önce pek çok önemli isme imza attırdı.

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lionel messi, barcelona kulübü, paris saint-germain (psg), фото