'Miçotakis hükümeti en zor anlarını yaşıyor, ordu halkın tepkisiyle yangınlara müdahaleye başladı'

"Yunanistan’da Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi, Syriza’nın tüm anketlerde 10 puan önündeydi. Üçüncü parti de PASOK partisinin isim değiştirmiş hali KINAK. Şöyle bir durum var, anketler daha henüz yapılmadı. Oy oranı düşecek olsa bile, bir baskın erken seçim planı vardı Kiryakos Miçotakis’in. 'Yaz sonrası, bu kadar insan Kovid-19'a karşı aşılandı, sonbahara kadar yüzde 70 aşılanma oranını yakalarsak bütün yasaklar kaldırılmışken, ekonomi için turizmi de açmıştık, biraz halka da gelen Avrupa paralarını da dağıttık, hemen bir baskın seçim yapıp ve hatta belediye seçimleriyle de birleştirip 4 sene daha iktidarda kalalım' planı vardır. Söylenen şu. Başbakanın yakın kurmaylarına da orman yangınları neticesinde böyle bir planın işlevsel olma şansı kalmadı. Tam tersine 2 senesi var. Sonuna kadar, kamuoyunda oyu tekrar güçlenince seçime gideceği söyleniyor. Fakat ne yapacak? İki seneyi tekrar kullanırsa, seçimi kazanabilir. Yunan toplumu unutkan bir toplum, unutur ve iki sene sonra seçimi kazanabilir. Bu sırada halkın tepkisini azaltmak için açıklama yaptı başbakan. Para dağıtacak. Ormanlara 500 milyon euro ayırıyorlar. Ekonomi anlamında para gücünü sonuna kadar kullanarak halkın tepkisini alacak. Bir de kabine değişikliği konuşuluyor. Kabine değişikliği özellikle yangınla ilgili sorumlu olan birimlerin başlarını yine kendi partilerinden olduğu için onları biraz dinlenmeye çekip yeni isimler koyarak halkın tepkisini azaltıp belirli yardım ve fonlar ayarlayacak. Avrupa’nın bir sürü fonu var, Yunanistan da fon alma konusunda çok meşhurdur. Her ülkeye belirli fonlar ayrılıyor. Domates için mesela fon ayrılıyor, şu kadar hektar ekilecek diye. Domatesleri ekenler isterlerse toplamasınlar, Avrupa’nın bu parasını alıyorlar. Avrupa Birliği kontrolörleri bir bakıyor, hektar olarak tüm Yunanistan’a o kadar domates ekilse, bu kadar domates çıkmaz. Yunanistan daha sonra bunların cezasını ödemişti. Yunanistan bu tür konularda uzmandır. Mutlaka bir şekilde fonları alırlar. Hükümet bu kriz anını fonları alarak, vergileri silerek, belirli sözlerle bir sene içinde kapatırsa büyük bir zarar etmez. Ama ne olacak? Başbakanın kendini toparlama sürecinde, küçük kabine değişikliği veya belirli bölümlerdeki sorumluların görev değişikliği ile halkın tepkisini de azaltmaya çalışacak."