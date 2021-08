'Miçotakis hükümeti en zor anlarını yaşıyor, ordu halkın tepkisiyle yangınlara müdahaleye başladı'

"İlk Rodos adasında devreye girdi, Chinhook helikopterleriyle birlikte Rodos Adası'nda. Biz bu 7 gün önce Evia'dan önce de Rodos yangını konuşuyorduk. Rodos’ta devreye girdi ancak bir şey olmadı. Şunu gördük: Esasında çok girecekleri de yoktu da, kamuoyundan çok 'Neden ordunun helikopterleri kullanılmıyor, niye ordu devreye girmiyor?' diye tepki gördü. Biraz da gaz almak için yaptılar. Yunanistan’daki sistem şöyle işliyor. Her iktidara gelen parti, tüm kadrolara kendi partisinden olanları getiriyor. Türkiye’deki TRT’nin aynısı burada ERT diye var. Hangi parti iktidara gelirse hemen, bu artık standart hale gelmiştir, geçmiş olan hemen istifasını sunar. Çünkü bir önceki hükümet onu atamıştır. Hükümet direkt kendi partisinden olanı oraya getirir. Bütün kurumlara bunu yapar. Şöyle bir şey söylemek mümkün, diyelim istifasını sundu ya da başbakan birini görevden alacak, onları mutlaka parti kendi içinde pasifize edecek. Tabii, büyük bir maaşla bir yere yine onları koyacaklar, gönlünü alacaklar. Şu an önemli olan, kamuoyunda şu an çok büyük bir tepki var. Neden tepki var? Çünkü 2 senedir iktidarda olan milliyetçi bir sağ parti olan Yeni Demokrasi Partisi, ortaydı, merkez sağdaydı, şu anki durumu milliyetçi. Türkiye’deki MHP’yle eşit diyebiliriz. İki senedir iktidarlar ancak çok başarısızlar ancak muhalefet de çok çapsız muhalefet ettiği için bugüne kadar ciddi tepkiler oluşmamıştı. Ama bugün şunu söylemek mümkün. İktidar süresinin Kiryakos Miçotakis en zor günlerini yaşıyor. Miçotakis, Yeni Demokrasi Partisi’nin genel başkanı. 40 sene bunlar yönettiler. Ablası dışişleri bakanıydı."