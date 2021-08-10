https://tr.sputniknews.com/20210810/milli-savunma-bakani-akar-pakistana-gitti-1047186316.html

Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:28+0300

2021-08-10T12:28+0300

2021-08-10T12:28+0300

türkiye

pakistan

milli savunma bakanı

hulusi akar

savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047183439_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_19a1900d65523fe874891a49ba486983.jpg

Sabah saatlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Akar'ın, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi bekleniyor.Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, pakistan, milli savunma bakanı, hulusi akar, savunma bakanlığı