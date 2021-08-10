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Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'a gitti
Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'a gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T12:28+0300
2021-08-10T12:28+0300
türkiye
pakistan
milli savunma bakanı
hulusi akar
savunma bakanlığı
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Sabah saatlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Akar'ın, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi bekleniyor.Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.
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türkiye, pakistan, milli savunma bakanı, hulusi akar, savunma bakanlığı

Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'a gitti

12:28 10.08.2021
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'a gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.
Sabah saatlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Akar'ın, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.
Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.
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