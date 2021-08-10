https://tr.sputniknews.com/20210810/nasa-2024te-aya-insanli-inis-mumkun-degil-1047906041.html

NASA: 2024'te Ay'a insanlı iniş mümkün değil

NASA: 2024'te Ay'a insanlı iniş mümkün değil

NASA, ABD'li astronotların Ay’a inişinin, uzay elbiselerinin hazır olmaması nedeniyle 2024’te mümkün görünmediğini duyurdu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T22:44+0300

2021-08-10T22:44+0300

2021-08-10T22:44+0300

yaşam

ay

astronot

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yönelik insanlı görev planlarına ilişkin açıklamada bulundu.NASA Genel Müfettiş Ofisi'nin (OIG) raporunda, "NASA'nın mevcut takvimi, uçuşlara uygun xEMU'ları (uzay elbisesi) 2024 Kasım ayına kadar hazırlamaktan oluşuyor. Ama ajans, bu hedefe ulaşma konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Bu takvimde, planlanan uzay elbisesi tasarımı doğrulama ve testler nedeniyle yaklaşık 20 aylık rötar öngörülüyor. Uzay elbiseleri en az 2025 Nisan ayına kadar hazır olmayacak" ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD'nin, Ay’a insanlı uçuşları 2024’te yeniden başlatma niyetinde olduğu bildirilmişti. Ay programı Artemis adını almıştı.

ay

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ay, astronot, amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)