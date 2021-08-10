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https://tr.sputniknews.com/20210810/nasa-2024te-aya-insanli-inis-mumkun-degil-1047906041.html
NASA: 2024'te Ay'a insanlı iniş mümkün değil
NASA: 2024'te Ay'a insanlı iniş mümkün değil
NASA, ABD'li astronotların Ay’a inişinin, uzay elbiselerinin hazır olmaması nedeniyle 2024’te mümkün görünmediğini duyurdu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T22:44+0300
2021-08-10T22:44+0300
yaşam
ay
astronot
amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yönelik insanlı görev planlarına ilişkin açıklamada bulundu.NASA Genel Müfettiş Ofisi'nin (OIG) raporunda, "NASA'nın mevcut takvimi, uçuşlara uygun xEMU'ları (uzay elbisesi) 2024 Kasım ayına kadar hazırlamaktan oluşuyor. Ama ajans, bu hedefe ulaşma konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Bu takvimde, planlanan uzay elbisesi tasarımı doğrulama ve testler nedeniyle yaklaşık 20 aylık rötar öngörülüyor. Uzay elbiseleri en az 2025 Nisan ayına kadar hazır olmayacak" ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD'nin, Ay’a insanlı uçuşları 2024’te yeniden başlatma niyetinde olduğu bildirilmişti. Ay programı Artemis adını almıştı.
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ay, astronot, amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

NASA: 2024'te Ay'a insanlı iniş mümkün değil

22:44 10.08.2021
© AFP 2021 / NASA46 yıl önce Ay’da böyle yürüdüler
46 yıl önce Ay’da böyle yürüdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AFP 2021 / NASA
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NASA, ABD'li astronotların Ay’a inişinin, uzay elbiselerinin hazır olmaması nedeniyle 2024’te mümkün görünmediğini duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yönelik insanlı görev planlarına ilişkin açıklamada bulundu.
NASA Genel Müfettiş Ofisi'nin (OIG) raporunda, "NASA'nın mevcut takvimi, uçuşlara uygun xEMU'ları (uzay elbisesi) 2024 Kasım ayına kadar hazırlamaktan oluşuyor. Ama ajans, bu hedefe ulaşma konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Bu takvimde, planlanan uzay elbisesi tasarımı doğrulama ve testler nedeniyle yaklaşık 20 aylık rötar öngörülüyor. Uzay elbiseleri en az 2025 Nisan ayına kadar hazır olmayacak" ifadelerine yer verildi.
Daha önce ABD'nin, Ay’a insanlı uçuşları 2024’te yeniden başlatma niyetinde olduğu bildirilmişti. Ay programı Artemis adını almıştı.
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