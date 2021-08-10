https://tr.sputniknews.com/20210810/nasanin-marstan-topladigi-ilk-kaya-ornegi-kayip-1047202416.html

NASA’nın Mars’tan topladığı ilk kaya örneği kayıp

NASA’nın Mars’tan topladığı ilk kaya örneği kayıp

NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars’tan topladığı ilk kaya örneğinin kayıp olduğu bildirildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T13:34+0300

2021-08-10T13:34+0300

2021-08-10T13:34+0300

nasa

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanları, Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance'ın topladığı kaya örneğinin robotun metal tüpünde bulunmadığını açıkladı.Perseverance’ın ilk kaya toplama girişimi başarısız olurken, bilim insanları, Dünya’da yapılan denemelerde benzer bir olay yaşanmadığını belirtti.NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Perseverance yöneticisi Jessica Samuels, “Örnek alma süreci başından sonuna kadar otonomdur. Toplama tüpüne bir numune yerleştirdikten sonra gerçekleşen adımlardan biri, onun hacmini ölçmektir. Robot, numuneyi olması gereken dirençle karşılamadı” dedi.Perseverance'ın proje müdürü Jennifer Trosper ise, "Şimdilik numune alma ve önbelleğe alma sistemiyle ilgili bir donanım sorununun daha düşük, kayadan karot alma sırasında beklediğimiz şekilde tepki vermemesinin daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz" dedi.NASA bilim insanları şimdi ilk kaya örneğinin nasıl kaybolduğunu ve süreç boyunca neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışıyor.

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nasa