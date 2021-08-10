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https://tr.sputniknews.com/20210810/pakistandan-afganistan-guvenlik-guclerinin-taliban-karsisindaki-cokusu-incelenmeli-mesaji-1045204972.html
Pakistan'dan 'Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki çöküşü incelenmeli' mesajı
Pakistan'dan 'Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki çöküşü incelenmeli' mesajı
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afganistan barış sürecinde Pakistan’ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu belirterek, Afganistan güvenlik... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T01:06+0300
2021-08-10T12:37+0300
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Pakistan Dışişleri Bakanı&nbsp;Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan barış sürecinde başkalarının hataları sebebiyle&nbsp;Pakistan’ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu belirterek, ülkesinin bu noktada hedef gösterilmesi yerine Afganistan güvenlik güçlerinin&nbsp;Taliban&nbsp;karşısındaki çöküşünün incelenmesi gerektiğini söyledi.Yerel basındaki haberlere göre, Kureyşi, başkent İslamabad’da yaptığı basın açıklamasında, Afganistan hükümeti yetkililerinin Pakistan’ı suçlama oyunundan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. Kureyşi, Kabil'in bölgede barış ve güvenlik zorluklarına karşı Pakistan'la anlamlı bir ilişki kurması çağrısında bulundu.Afganistan’da bir 'favorilerinin' olmadığını ve çatışmanın tüm taraflarını 'Afganlar' olarak gördüklerini dile getiren Kureyşi, barış sürecinin de kritik bir eşiğe geldiğini ifade etti.Kureyşi, Afganistan barış sürecinde başkalarının hataları sebebiyle Pakistan’ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu vurgulayarak ülkesinin bu noktada hedef gösterilmesi yerine Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki yönetiminin ve çöküşünün incelenmesi gerektiğine dikkati çekti.Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Afganistan ulusal güçlerini desteklemek için harcadıkları kaynaklara atıf yapan Kureyşi, "Kapasite geliştirme, eğitim, ekipman. Nerede bunlar?" diye konuştu.'Pakistan sorumlu tutulamaz' vurgusuKureyşi, Afganistan’daki güvenlik güçlerinde savaşmak için irade eksikliği görüldüğünü ileri sürerek bu sebeple Pakistan’ın sorumlu tutulamayacağını dile getirdi.Ülkesinin Afganistan’a barışın gelmesi için siyasi çözümü desteklediğini anımsatan Kureyşi, bu ülkeye barışın gelmesinin bir sorumluluk olduğunu ve uluslararası toplumun bundan kaçınamayacağını kaydetti.Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad’ı Taliban’ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.
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ortadoğu, haberler, afganistan, pakistan, taliban

Pakistan'dan 'Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki çöküşü incelenmeli' mesajı

01:06 10.08.2021 (güncellendi: 12:37 10.08.2021)
© REUTERS / Faisal MahmoodPakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / Faisal Mahmood
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afganistan barış sürecinde Pakistan’ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu belirterek, Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki çöküşünün incelenmesi gerektiğini belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan barış sürecinde başkalarının hataları sebebiyle Pakistan’ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu belirterek, ülkesinin bu noktada hedef gösterilmesi yerine Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki çöküşünün incelenmesi gerektiğini söyledi.
Yerel basındaki haberlere göre, Kureyşi, başkent İslamabad’da yaptığı basın açıklamasında, Afganistan hükümeti yetkililerinin Pakistan’ı suçlama oyunundan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. Kureyşi, Kabil'in bölgede barış ve güvenlik zorluklarına karşı Pakistan'la anlamlı bir ilişki kurması çağrısında bulundu.
Afganistan’da bir 'favorilerinin' olmadığını ve çatışmanın tüm taraflarını 'Afganlar' olarak gördüklerini dile getiren Kureyşi, barış sürecinin de kritik bir eşiğe geldiğini ifade etti.
Kureyşi, Afganistan barış sürecinde başkalarının hataları sebebiyle Pakistan’ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu vurgulayarak ülkesinin bu noktada hedef gösterilmesi yerine Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki yönetiminin ve çöküşünün incelenmesi gerektiğine dikkati çekti.
Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Afganistan ulusal güçlerini desteklemek için harcadıkları kaynaklara atıf yapan Kureyşi, "Kapasite geliştirme, eğitim, ekipman. Nerede bunlar?" diye konuştu.

'Pakistan sorumlu tutulamaz' vurgusu

Kureyşi, Afganistan’daki güvenlik güçlerinde savaşmak için irade eksikliği görüldüğünü ileri sürerek bu sebeple Pakistan’ın sorumlu tutulamayacağını dile getirdi.
Ülkesinin Afganistan’a barışın gelmesi için siyasi çözümü desteklediğini anımsatan Kureyşi, bu ülkeye barışın gelmesinin bir sorumluluk olduğunu ve uluslararası toplumun bundan kaçınamayacağını kaydetti.
Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad’ı Taliban’ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.
Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.
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