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Polisi turist sandı: Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi
Polisi turist sandı: Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi
Beyoğlu ve Eminönü'nde Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil ekipler, taksilere... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T15:35+0300
2021-08-10T15:35+0300
istanbul
turist
taksi
fahiş fiyat
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İstanbul'da Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı. Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı.Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı.Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden, sivil ekipler kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu.Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi.Polisin verdiği bilgiye göre, Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı.Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi.Beyoğlu'nda 2 taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü.'Arapça bilmediğim için '50 lira' dedim'Taksimetre açmamak ve araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan "Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 euro, 100 euro istiyorlar" dedi.
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istanbul, turist, taksi, fahiş fiyat

Polisi turist sandı: Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi

15:35 10.08.2021
© DHAÇekilen taksi
Çekilen taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
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Beyoğlu ve Eminönü'nde Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil ekipler, taksilere binerek kural ihlallerini tespit etti ve kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 euro, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.
İstanbul'da Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı. Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı.
Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı.
Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden, sivil ekipler kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu.
Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi.
Polisin verdiği bilgiye göre, Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı.
Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi.
Beyoğlu'nda 2 taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

'Arapça bilmediğim için '50 lira' dedim'

Taksimetre açmamak ve araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan "Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 euro, 100 euro istiyorlar" dedi.
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