https://tr.sputniknews.com/20210810/prof-dr-senol-turist-alan-illerde-ciddi-bir-kovid-19-vaka-artisi-var-1047207413.html

Prof. Dr. Şenol: Turist alan illerde ciddi bir Kovid-19 vaka artışı var

Prof. Dr. Şenol: Turist alan illerde ciddi bir Kovid-19 vaka artışı var

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Kovid-19 salgınının Türkiye’deki illerin yaklaşık yüzde 80’inde kritik eşikte... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T15:28+0300

2021-08-10T15:28+0300

2021-08-10T15:52+0300

türkiye

ankara

türkiye

antalya

gazi üniversitesi

korona

pandemi

esin davutoğlu şenol

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Kovid-19 vaka sayıları son haftalarda artış eğiliminde. RS FM’de Sinan Onuş’la Ankara Masası programının konuğu olan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ‘Kritik eşik’ konusunda uyarılarda bulundu:‘Ankara’da ciddi artış göreceğiz’Özellikle yoğun turist alan illerdeki Kovid-19 artışına dikkat çeken Prof. Dr. Şenol, ‘Türkiye’nin yurt dışından girişler konusunda rahat davrandığını’ belirtti ve şunları ifade etti:Prof. Dr. Şenol, Ankara için de ciddi bir artış beklediğini dile getirdi ve “Ankara’da 1-2 hafta içerisinde ciddi bir hasta artışı göreceğiz. Ankara’da çok fazla hastane var. 2-4 haftalık periyottan sonra belli olacak. Şehre toplanma başlayınca bunu göreceğiz” dedi.‘Klima çarpması diye bir şey yok’Delta varyantı ile nezle belirtilerinin benzer olmasından dolayı, iki hastalığın birbiriyle çok karıştırıldığının altını çizen Prof. Dr. Esin Şenol, ‘Klima çarpması’ diye adlandırılan soğuk algınlığı konusuna da şu sözlerle açıklık getirdi:‘Eğitimsiz kalmak çocuklara Kovid’den daha büyük zarar verdi’Okulların kapalı olmasının çocuklara Kovid-19’dan daha fazla zarar verdiğini belirten Şenol, sözlerini şu şekilde sürdürdü:‘Aşı değil Kovid-19 kısırlık yapabilir’Şenol, aşı karşıtlarının destekledikleri savların altının boş olduğunu vurguladı ve “Aşı olmasaydı salgın ne zaman biterdi? 4 milyar kişiyi turladığında bitecekti. 200 milyonu 1 yılda geçtiysek 4 milyarı 10 yılda geçerdik. 10 yıl bunu yaşamaya tahammülümüz var mıydı?” diye sordu.Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a programda, Kovid-19 aşılarına ilişkin spekülasyonlar da soruldu. Şenol, mRNA aşılarının vücuttaki etkilerini şu şekilde anlattı:‘Aşı karşıtlığı tıbba ve bilime ihanettir’Türkiye’de aşılama oranlarının çok düşük olduğunu dile getiren Şenol, aşı karşıtlığına ilişkin de net konuştu:‘Eski normal uzun bir süre yok’‘Ne zaman eski hayatımıza döneriz?’ sorusuna Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un yanıtı ise şöyle oldu:‘Sağlıkçılar olarak bitme tükenme sendromu yaşıyoruz’Sağlık çalışanlarının Kovid-19 pandemisi boyunca iş yükünün bir hayli arttığını belirten Şenol, “Bitme tükenme sendromu yaşıyoruz. Taşınamayacak bir yükü taşımaya çalışıyoruz. Türkiye’nin sağlıkçıları olmasaydı Türkiye, Brezilya, Hindistan gibi olurdu. Sağlık çalışanlarına daha fazla yüklenmenin anlamı yok. Biz normal hastalarımıza bakmak istiyoruz. Türkiye’nin çok fazla bulaşıcı hastalık yükü var” dedi.

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ankara, türkiye, antalya, gazi üniversitesi, korona, pandemi, esin davutoğlu şenol, koronavirüs, koronavirüs aşısı, korona sendromu