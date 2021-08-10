https://tr.sputniknews.com/20210810/prof-dr-unal-turkiye-topraklarinin-siginmaci-cennetine-donusmesine-izin-vermemelidir--1047204165.html

Prof. Dr. Ünal: Türkiye, topraklarının sığınmacı cennetine dönüşmesine izin vermemelidir

Prof. Dr. Ünal: Türkiye, topraklarının sığınmacı cennetine dönüşmesine izin vermemelidir

Türkiye, bugünlerde yeni bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya. Suriye’den yaşanan göç dalgasının ardından Afgan göçmenlerin Türkiye’ye gelişi, özellikle sosyal... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T14:09+0300

2021-08-10T14:09+0300

2021-08-10T14:09+0300

politika

abd

afganistan

türkiye

taliban

sığınmacı

mülteci

afgan

hasan ünal

turan salcı

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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın etki alanını genişletmesiyle birlikte Türkiye’ye doğru yeni bir göç dalgası başladı ve devam ediyor. Yetkililerden sınırlarda önlemin arttırıldığına dair açıklamalar gelse de Türkiye’nin birçok yerinden düzensiz göçmenlerin videoları geliyor. Afgan gazeteci Sunatullah Saadat’ın yayınladığı videoda, Türk halkına yönelik kullandığı sözler de, kamuoyunda, tepkinin yükselmesine sebep oluyor.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl 5 Ağustos tarihine kadar Afganistan’dan gelen ve yakalanan düzensiz göçmen sayısı 32.727 oldu. Henüz yakalanamayan veya tespit edilemeyen göçmenlerin sayısı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.‘Neden sadece Türkiye’ye geliyorlar?’Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu gelen insanlar kimdir, nedir, niye gelmektedir ve nasıl gelmektedir konusunda hükümet bir açıklama yapmıyor” dedi ve şunları ekledi:‘Aklımızla alay etmeyin’Prof. Dr. Ünal, değerlendirmelerine şöyle devam etti:‘Türkiye sığınmacı üreten coğrafyanın tam ortasındadır’Görüntülerin çok rahatsız edici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ünal, “Çünkü Türkiye, sınırlarını koruyamaz bir ülke konumuna getiriliyor. Bu görüntüler beraberinde Türkiye’nin bir sığınmacılar cennetine döndüğünü gösteriyor. Hadsiz tipin (Afgan gazeteci) Türk halkı hakkında aşağılayıcı laflar etmesi de öfkeyi zirveye taşıdı. Bu kontrolsüz şekilde girmeye çalışanların mutlaka toplanması gerekiyor. Mutlaka bir şekilde geri gönderilmeleri ve sınırın iyi korunması gerekiyor. Gelen kişilerin derlenebildiği kadarıyla mutlaka alınması gerekiyor. Bunlar başka bir şeylerle ilgili olarak karşımıza çıkacaklar. Ama özetle politika olarak söylemek gerekirse; Türkiye, topraklarının sığınmacı cennetine dönüşmesine izin vermemelidir. Türkiye sığınmacı üreten coğrafyanın tam ortasındadır. Bütün bu sığınmacıların gitmek isteyecekleri en önemli destinasyonlardan biridir. Belki Almanya, Fransa kadar cazip değildir ama o ülkeler sınırlarını iyi korudukları için oralara gidemiyor. Eskiden geçiş ülkesiydik şimdi nihai destinasyona dönüştük. Bunu izin vermemeliyiz. Suriyeliler konusunda yaptıklarımızın başımıza ne kadar büyük sorunlar açtığını hepimiz görüyoruz. Bu yüzden bunun hızla kontrol altına alınması gerekiyor” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210810/bolu-belediye-baskani-ozcandan-cumhurbaskani-erdogana-avrupa-sinirlarimizi-suresiz-olarak-acin-1047190843.html

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_01b2b02ca9d09b01496e779b014f05fe.jpg

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_01b2b02ca9d09b01496e779b014f05fe.jpg

abd, afganistan, türkiye, taliban, sığınmacı, mülteci, afgan, hasan ünal, turan salcı, düzensiz göç