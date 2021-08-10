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https://tr.sputniknews.com/20210810/roseksimbank-akkuyu-ngs-icin-koruma-sistemi-uretecek-olan-tyajmasa-45-milyar-rublelik-kredi-acti-1047325162.html
Roseksimbank, Akkuyu NGS için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş’a 4.5 milyar rublelik kredi açtı
Roseksimbank, Akkuyu NGS için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş’a 4.5 milyar rublelik kredi açtı
Rusya İhracat Merkezi, Roseksimbank’ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş şirketine neredeyse 4.5 milyar ruble (526... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T16:41+0300
2021-08-10T16:41+0300
türkiye
rusya
türkiye
banka
kredi
akkuyu
nükleer santral
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Rusya İhracat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Roseksimbank’ın Akkuyu NGS’nin inşası için donanım ihracatını desteklemek üzere santralin koruma sistemlerinden birini üretecek olan Tyajmaş şirketine neredeyse 4.5 milyar ruble tutarında kredi açtığı belirtildi.Açıklamada, “Roseksimbank A.Ş., Tyajmaş A.Ş.'ne toplam 4.480 milyar rublelik çekme limitli kombine kredi açtı. Finansman, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Akkuyu NGS'nin inşası için donanım tedariki ile ilgili sözleşme kapsamında ihracatı desteklemek amacıyla imtiyazlı koşullarda sağlandı” ifadelerine yer verildi.Tyajmaş A.Ş. Genel Müdürü Andrey Trifonov, “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NGS için ekipman tedariki amacıyla uygulamaya konulan ihracat sözleşmeleri, şirketimizin elektrik üretim tesislerinin inşası ile ilgili dış projelere yönelik ekipman üretimine aktif olarak katılma stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmasının sıradaki adımıdır. Roseksimbank ile kredi anlaşması şirketimiz için bir ilktir, Rusya İhracat Merkezi Şirketler Grubu’nun Tyajmaş’ın ihracat projelerine destek vermeye devam etmesini umuyoruz” açıklamasında bulundu.Rusya İhracat Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nikita Gusakov ise, “Ağır makine ihracatını desteklemek, Rusya İhracat Merkezi Şirketler Grubu için bir önceliktir. Enerji santrallerinin ve diğer kombine tesislerin inşaat projelerinin özellikleri dikkate alındığında, finansman konusu kilit öneme sahip. Roseksimbank ve (Rusya İhracat Kredileri ve Yatırım Sigorta Ajansı) EXIAR’ın mali destek önlemlerinin kullanılması, bu tür projeler için finansman yapısının optimize edilmesini ve Rus makine üreticilerinin ürünlerinin rekabet gücünün artırılmasını mümkün kılıyor. Şirketin ihracat yönündeki faaliyetlerine verilen destek çerçevesinde Tyajmaş A.Ş. ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.Roseksimbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tatyana Saharova da, bankanın sunduğu finansmanını kullanmasının ihracat faaliyetlerinin hacminin arttırılmasını sağlayarak, Tyajmaş için önemli bir finansal destek unsuru haline geleceğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210716/akkuyu-ngsde-calisacak-personel-leningrad-ngsde-egitiliyor-1044979780.html
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rusya, türkiye, banka, kredi, akkuyu, nükleer santral

Roseksimbank, Akkuyu NGS için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş’a 4.5 milyar rublelik kredi açtı

16:41 10.08.2021
© Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAkkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Rusya İhracat Merkezi, Roseksimbank’ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş şirketine neredeyse 4.5 milyar ruble (526 milyon TL) tutarında kredi açtığını bildirdi.
Rusya İhracat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Roseksimbank’ın Akkuyu NGS’nin inşası için donanım ihracatını desteklemek üzere santralin koruma sistemlerinden birini üretecek olan Tyajmaş şirketine neredeyse 4.5 milyar ruble tutarında kredi açtığı belirtildi.
Açıklamada, “Roseksimbank A.Ş., Tyajmaş A.Ş.'ne toplam 4.480 milyar rublelik çekme limitli kombine kredi açtı. Finansman, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Akkuyu NGS'nin inşası için donanım tedariki ile ilgili sözleşme kapsamında ihracatı desteklemek amacıyla imtiyazlı koşullarda sağlandı” ifadelerine yer verildi.
Tyajmaş A.Ş. Genel Müdürü Andrey Trifonov, “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NGS için ekipman tedariki amacıyla uygulamaya konulan ihracat sözleşmeleri, şirketimizin elektrik üretim tesislerinin inşası ile ilgili dış projelere yönelik ekipman üretimine aktif olarak katılma stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmasının sıradaki adımıdır. Roseksimbank ile kredi anlaşması şirketimiz için bir ilktir, Rusya İhracat Merkezi Şirketler Grubu’nun Tyajmaş’ın ihracat projelerine destek vermeye devam etmesini umuyoruz” açıklamasında bulundu.
Leningrad NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2021
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Akkuyu NGS’de çalışacak personel Leningrad NGS’de eğitiliyor
16 Temmuz, 10:59
Rusya İhracat Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nikita Gusakov ise, “Ağır makine ihracatını desteklemek, Rusya İhracat Merkezi Şirketler Grubu için bir önceliktir. Enerji santrallerinin ve diğer kombine tesislerin inşaat projelerinin özellikleri dikkate alındığında, finansman konusu kilit öneme sahip. Roseksimbank ve (Rusya İhracat Kredileri ve Yatırım Sigorta Ajansı) EXIAR’ın mali destek önlemlerinin kullanılması, bu tür projeler için finansman yapısının optimize edilmesini ve Rus makine üreticilerinin ürünlerinin rekabet gücünün artırılmasını mümkün kılıyor. Şirketin ihracat yönündeki faaliyetlerine verilen destek çerçevesinde Tyajmaş A.Ş. ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Roseksimbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tatyana Saharova da, bankanın sunduğu finansmanını kullanmasının ihracat faaliyetlerinin hacminin arttırılmasını sağlayarak, Tyajmaş için önemli bir finansal destek unsuru haline geleceğini ifade etti.
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