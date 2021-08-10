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Kayıp Rus turistin cesedi Burgazada’da bulundu
Kayıp Rus turistin cesedi Burgazada’da bulundu
Bir polis yetkilisinin Sputnik’e aktardığı bilgiye göre kaybolan 20 yaşındaki Rus turist Ragin’in cesedi, Burgazada’da bulundu. Cesedin Ragin’e ait olduğu... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T21:18+0300
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Yetkili, “Burgazada polisine, denizde kayalıkların yakınında genç bir adamın cesedinin bulunduğuna dair bilgi ulaştı. Polisler, belirtilen noktaya ancak deniz yoluyla ulaşabildi. Bölgenin incelendiği sırada, içinde Makar Ragin adına pasaport fotokopisinin olduğu bir çanta bulundu. Kendisine ait olduğu belirlenen cesedi, adli tıp incelemesi için morga kaldırıldı” açıklamasında bulundu.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, Sputnik’e demecinde, polisin verdiği bilgiye göre Makar Ragin’in arama çalışmalarının sürdüğü adalardan birinde bir gencin cesedinin bulunduğu, kişinin kimliğinin henüz belirlenmediğini aktarmıştı.Yetkili, “İstanbul polisinin bildirdiği üzere Adalar’dan birinde genç bir insanın cesedi bulundu. Ölümün şiddet sonucu meydana geldiğine dair izlerin olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Kişinin kimliği henüz belirlenmedi” diye konuşmuştu.16 Temmuz’da İstanbul’a gelen Makar Ragin, 29 Temmuz’da öğrenim gördüğü Vilnius’a dönmesi gerekiyordu. Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, eşyaları ve belgeleri ise otelde kalmıştı.Daha önce Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Rus diplomatlar, emniyet kurumlarına başvurarak Ragin’in kaybolduğunu bildirdi. Konsolosluk çalışanlarının, Ragin’i aramak için İstanbul’a gelen ailesi ile de irtibat halinde olduğu ifade edildi.
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istanbul, türkiye, makar ragin

Kayıp Rus turistin cesedi Burgazada’da bulundu

21:18 10.08.2021 (güncellendi: 21:28 10.08.2021)
© DHAMakar Fedorovich Ragin
Makar Fedorovich Ragin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
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Bir polis yetkilisinin Sputnik’e aktardığı bilgiye göre kaybolan 20 yaşındaki Rus turist Ragin’in cesedi, Burgazada’da bulundu. Cesedin Ragin’e ait olduğu, yanındaki çantadan çıkan belgelerden anlaşıldı.
Yetkili, “Burgazada polisine, denizde kayalıkların yakınında genç bir adamın cesedinin bulunduğuna dair bilgi ulaştı. Polisler, belirtilen noktaya ancak deniz yoluyla ulaşabildi. Bölgenin incelendiği sırada, içinde Makar Ragin adına pasaport fotokopisinin olduğu bir çanta bulundu. Kendisine ait olduğu belirlenen cesedi, adli tıp incelemesi için morga kaldırıldı” açıklamasında bulundu.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, Sputnik’e demecinde, polisin verdiği bilgiye göre Makar Ragin’in arama çalışmalarının sürdüğü adalardan birinde bir gencin cesedinin bulunduğu, kişinin kimliğinin henüz belirlenmediğini aktarmıştı.
Yetkili, “İstanbul polisinin bildirdiği üzere Adalar’dan birinde genç bir insanın cesedi bulundu. Ölümün şiddet sonucu meydana geldiğine dair izlerin olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Kişinin kimliği henüz belirlenmedi” diye konuşmuştu.
16 Temmuz’da İstanbul’a gelen Makar Ragin, 29 Temmuz’da öğrenim gördüğü Vilnius’a dönmesi gerekiyordu. Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, eşyaları ve belgeleri ise otelde kalmıştı.
Daha önce Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Rus diplomatlar, emniyet kurumlarına başvurarak Ragin’in kaybolduğunu bildirdi. Konsolosluk çalışanlarının, Ragin’i aramak için İstanbul’a gelen ailesi ile de irtibat halinde olduğu ifade edildi.
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