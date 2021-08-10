https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-ile-cinin-hava-ve-kara-guclerinin-katildigi-dev-tatbikat-basladi-1047206684.html

Rusya ile Çin’in hava ve kara güçlerinin katıldığı dev tatbikat başladı

Rusya ile Çin’in hava ve kara güçlerinin katıldığı dev tatbikat başladı

Rusya ile Çin orduları, Çin’in kuzeybatısında ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor. Çin’in Afganistan ile paylaştığı dar sınıra çok uzak olmayan bir bölgede... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T15:14+0300

2021-08-10T15:14+0300

2021-08-10T15:14+0300

rusya

çin

tatbikat

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Çin’in Ningxia Hui otonom bölgesinde cuma gününe dek sürecek tatbikatlara ülkelerin kara ve hava güçleri katılıyor. Ningxia Hui bölgesi, Sincan otonom bölgesinin sınırında yer alıyor. Sincan’ın ise Taliban’ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan ile dar bir sınırı bulunuyor.Çin, Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü tamamen ele geçirmesi hâlinde buradan militanların ülkeye sızmasından endişe ediyor.Çin’in Xinhua haber ajansına göre ülkede dün başlayan tatbikatları, Komünist Parti’nin askeri komisyon üyesi olan Li Zuocheng yönetiyor.Kommersant: Rus askerler ilk defa Çin yapımı silahlar kullanacakRus Kommersant gazetesi de tatbikatlara ilişkin haberinde, Rus askerlerin ilk defa Çin yapımı silahlar kullanacağını yazdı.Her iki taraftan 10 bini aşkın askerin katıldığı tatbikatların amacı daha önce, ‘Çin ve Rus orduları arasında ortak terörle mücadele operasyonlarını bir adım ileriye götürmek ve her iki ülkenin uluslararası ve bölgesel güvenliği korumak için ne denli kararlı olduklarını ortaya koymak’ şeklinde açıklanmıştı.2005’ten beri ortak tatbikat düzenliyorlarRusya ile Çin 2005’ten beri sıklıkla ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor. İki ülke, resmen askeri bir ittifak içerisinde yer almasalar da birbirlerini hem askeri hem de dış politika anlamında destekliyorlar.Rusya, bugün de Afganistan sınırında Tacikistan ve Özbekistan güçleri ile gerçekleştirdiği bir tatbikatı tamamlamıştı.

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