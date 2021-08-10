https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-saglik-bakanligi-turkiyede-trafik-kazalarinda-yaralanan-3-rus-hala-hastanelerde-1047904917.html

Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de trafik kazalarında yaralanan 3 Rus hala hastanelerde

Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de trafik kazalarında yaralanan 3 Rus hala hastanelerde

Manavgat'taki trafik kazasında yaralanan Rus turistlerin son durumuna ilişkin açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanlığı, kazalarında yaralanan 3 Rusya vatandaşının... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T22:04+0300

2021-08-10T22:04+0300

2021-08-10T22:04+0300

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Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesinden, 2 Ağustos’ta Manavgat'ta meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır 15 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili yeni açıklama geldi.Bakanlık, kazada yaralanan 3 Rusya vatandaşının hala hastanelerde kaldığını, bir kişinin durumunun son derece ağır olarak değerlendirildiğini ifade etti. Açıklamada, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan üç kişi şu anda Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına kalmaya devam ediyor. Yaralılar doktor gözetimi altında kalıyor" ifadelerine yer verildi. Yaralıların arasından başından yaralanan bir kişinin durumunun son derece ağır olarak değerlendirildiği dikkat çekilen açıklamada, Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Burdenko Nöroşirurji Enstitüsü’nden ve Antalya’daki hastaneden sağlık uzmanların katılımıyla telekonferans yoluyla konsültasyon yapılarak yaralının durumunun ele alındığı kaydedildi. Rus uzmanların Türkiye’deki hastane ile sürekli irtibat halinde oldukları ve gerektiğinde yerinde konsültasyon için Türkiye’ye girmeye hazır oldukları ifade edilen açıklamada, "Hastanın durumu stabilize edildikten sonra tedavinin devamı için Rusya Sağlık Bakanlığı'nın Moskova'daki federal merkezlerinden birine nakledilmesi için çözüm aranacak" vurgusu yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210805/rusya-disisleri-rus-turistlerin-turkiyeden-tahliyesiyle-ilgili-bir-calismamiz-yok-1045171277.html

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rusya, türkiye, manavgat, trafik kazası, rus turist