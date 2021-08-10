https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-savunma-bakani-soygu-suriyenin-yuzde-90indan-fazlasinin-kontrolu-samda-1047447056.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının kontrolü Şam’da

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının kontrolü Şam’da

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının hükümetin kontrolünde olduğunu söyledi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T17:25+0300

2021-08-10T17:25+0300

2021-08-10T17:25+0300

savunma

rusya

suriye

beşar esad

şam

savaş

kontrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104044/34/1040443454_0:132:1001:695_1920x0_80_0_0_2471044b5ae039e8899787ade48c3b0d.jpg

Rusya’da gerçekleştirilen bir forumda konuşan Şoygu, “Rusya, Suriye’ye yardım etti. Zira tüm dünya uluslararası terörle mücadele ediyordu, ancak biz oraya gidene dek Suriye topraklarının yalnızca yüzde 12’si Suriye hükümetinin kontrolündeydi. Bugün ise bu oran yüzde 90’ın üzerinde” ifadelerini kullandı.Şoygu, ülkede hayat giderek normalleştiğini ekledi.Rusya’nın Suriye’deki operasyonu 30 Eylül 2015’ten beri devam ediyor. Rus Hava Kuvvetleri havadan Suriye ordusunu destekliyor. Rusya’nın Suriye’de Hmeymim Hava Üssü ve Tartus’da Donanma Üssü bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210810/suriyenin-lazkiye-limaninda-bir-gemide-patlama-meydana-geldi-1047208300.html

rusya

suriye

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, suriye, beşar esad, şam, savaş, kontrol