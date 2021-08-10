https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-savunma-bakanligi-ikinci-avangard-alayi-2023de-goreve-baslayacak-1047802532.html

Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak

Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak

Rusya’da geliştirilen yeni ve hipersonik savaş başlığına sahip kıtalararası balistik füze olan Avangard ile donatılan ikinci alayın 2023’te göreve başlayacağı... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T19:44+0300

2021-08-10T19:44+0300

2021-08-10T19:46+0300

savunma

rusya

ordu

sergey şoygu

avangard

savunma bakanı

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13. Füze Tümeni Komutanı Tümgeneral Andrey Çerevko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, “2023 yılına kadarki dönemde, 13. Füze Tümeni’ne, Avangard stratejik füze sistemiyle donatılan bir füze alayının daha eklenmesi öngörülüyor” ifadesini kullandı.İlk Avangard alayını konuşlandırma sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini veren Çerevko, “İki füze silosunu hazır duruma getirme yönündeki çalışmalar devam ediyor. Yeniden silahlanma önceden belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor. Füzelerin silolara yerleştirilmesi ve savaşa hazır duruma getirilmesi 2021’in dördüncü çeyreğinde planlanıyor” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, 2019 Aralık ayında, Avangard füzeleriyle donatılan ilk alayın Orenburg şehri yakınlarında göreve başladığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-savunma-bakani-soygu-suriyenin-yuzde-90indan-fazlasinin-kontrolu-samda-1047447056.html

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