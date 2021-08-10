Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-savunma-bakanligi-ikinci-avangard-alayi-2023de-goreve-baslayacak-1047802532.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak
Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak
Rusya’da geliştirilen yeni ve hipersonik savaş başlığına sahip kıtalararası balistik füze olan Avangard ile donatılan ikinci alayın 2023’te göreve başlayacağı... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T19:44+0300
2021-08-10T19:46+0300
savunma
rusya
ordu
sergey şoygu
avangard
savunma bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044342419_0:51:3131:1812_1920x0_80_0_0_6e5925cca0415666a9047c8813c594d9.jpg
13. Füze Tümeni Komutanı Tümgeneral Andrey Çerevko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, “2023 yılına kadarki dönemde, 13. Füze Tümeni’ne, Avangard stratejik füze sistemiyle donatılan bir füze alayının daha eklenmesi öngörülüyor” ifadesini kullandı.İlk Avangard alayını konuşlandırma sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini veren Çerevko, “İki füze silosunu hazır duruma getirme yönündeki çalışmalar devam ediyor. Yeniden silahlanma önceden belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor. Füzelerin silolara yerleştirilmesi ve savaşa hazır duruma getirilmesi 2021’in dördüncü çeyreğinde planlanıyor” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, 2019 Aralık ayında, Avangard füzeleriyle donatılan ilk alayın Orenburg şehri yakınlarında göreve başladığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-savunma-bakani-soygu-suriyenin-yuzde-90indan-fazlasinin-kontrolu-samda-1047447056.html
rusya
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044342419_325:0:2806:1861_1920x0_80_0_0_5ef4655ad7282bd2d702e0ce6215a559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ordu, sergey şoygu, avangard, savunma bakanı

Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak

19:44 10.08.2021 (güncellendi: 19:46 10.08.2021)
© REUTERS / STRINGERRusya ordu
Rusya ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / STRINGER
Abone ol
Rusya’da geliştirilen yeni ve hipersonik savaş başlığına sahip kıtalararası balistik füze olan Avangard ile donatılan ikinci alayın 2023’te göreve başlayacağı belirtildi.
13. Füze Tümeni Komutanı Tümgeneral Andrey Çerevko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, “2023 yılına kadarki dönemde, 13. Füze Tümeni’ne, Avangard stratejik füze sistemiyle donatılan bir füze alayının daha eklenmesi öngörülüyor” ifadesini kullandı.
Esad İdlib'de Suriyeli askerlerle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
SAVUNMA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının kontrolü Şam’da
17:25
İlk Avangard alayını konuşlandırma sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini veren Çerevko, “İki füze silosunu hazır duruma getirme yönündeki çalışmalar devam ediyor. Yeniden silahlanma önceden belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor. Füzelerin silolara yerleştirilmesi ve savaşa hazır duruma getirilmesi 2021’in dördüncü çeyreğinde planlanıyor” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2019 Aralık ayında, Avangard füzeleriyle donatılan ilk alayın Orenburg şehri yakınlarında göreve başladığını duyurmuştu.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
20:21TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
20:16130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
20:09Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
20:06'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
19:51Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir
19:44Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak
19:42Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli
19:32İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı
19:30Mısır: Irak ile su kaynakları yönetimi alanında iş birliğine yoğunlaştık
19:19İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor
19:17New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldı
19:06İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor
19:00Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
18:59Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti