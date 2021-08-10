https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-tacikistan-ve-ozbekistanin-afganistan-sinirindaki-tatbikati-sona-erdi-1045206405.html

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan’ın Afganistan sınırındaki tatbikatı sona erdi

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan’ın Afganistan sınırındaki tatbikatı sona erdi

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan’dan 2 bin 500 askerin katılımıyla Afganistan sınırının 20 km uzağındaki Harb-Maydon poligonunda gerçekleştirilen ortak tatbikat... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T10:13+0300

2021-08-10T10:13+0300

2021-08-10T12:28+0300

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Rusya’nın Merkez Askeri Birimi Komutanı Aleksandr Lapin, “Rusya, Tacikistan ve Özbekistan silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikatını tamamladık” ifadelerini kullandı.Tatbikatların Afganistan’da durumun gerginleşmesi ve militanların sınırdaki ülkelere sızma tehlikesi bağlamında gerçekleştirildiğini belirten Lapin, “Gelecekte gerçekleştirilecek olan ortak eylemlerin askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkelerimizin askeri saldırganlıktan korunmasını sağlayacağından eminim” dedi.Üç ülke arasında bir ilkTacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo da bu tür terörle mücadele tatbikatlarının üç ülkenin askeri işbirliği tarihi boyunca ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.Mirzo, “Son birkaç yıldır Ortadoğu ülkelerinden Afganistan’a gerginliğin taşındığı görülüyor. Süreçler, son yıllarda olanlar analiz edildiğinde bölgemizdeki durumun bu ülkedeki siyasi gidişata bağlı olacağı anlaşılıyor” dedi.‘Sürekli tetikte olmalıyız’Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Şukrat Holmuhamedov da Afganistan’daki durumla ilgili endişelerini dile getirdi.Holmuhamedov, “Ülkedeki durum sürekli tetikte ve savaşa hazır vaziyette olmamızı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.Tatbikatlarda bin 800’ü Rusya’dan 2 bin 500 asker, yaklaşık 500 askeri teçhizat ve silah yer aldı.

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haberler, rusya, tacikistan, özbekistan, afganistan, ortak tatbikat