https://tr.sputniknews.com/20210810/rusyada-navalniyin-beraberindeki-isimlere-karsi-cezai-dava-baslatildi-1047205686.html

Rusya’da Navalnıy'ın iki destekçisi hakkında adli soruşturma başlatıldı

Rusya’da Navalnıy'ın iki destekçisi hakkında adli soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, hapiste olan Rus aktivist Aleksey Navalnıy ile beraber hareket eden Leonid Volkov ve İvan Jdanov’a karşı aşırıcı olarak tanımlanan... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T14:45+0300

2021-08-10T14:45+0300

2021-08-10T14:58+0300

dünya

rusya

ceza

iktidar

blogger

muhalefet

muhalif

aleksey navalnıy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1043718303_0:23:879:517_1920x0_80_0_0_58f904aa8c8859939b8cb4a43a49830f.jpg

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, “Aşırıcı bir kuruluşu kasten desteklemek amaçlı bağış toplamak ve finansal hizmet sağlamak’ suçunu işledikleri şüphesiyle Leonid Volkov, İvan Jdanov ve başka isimlere karşı adli soruşturma açıldı” ifadelerini kullandı.Petrenko’ya göre, Navalnıy’ın Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve Vatandaşların Haklarının Korunması Vakfı, Rusya’da aşırıcı örgüt olarak tanındı ve Navalnıy’ın bölgesel kampanya ofislerinin faaliyetleri mahkeme kararıyla yasaklandı. Ancak buna rağmen ağustos ayında Volkov ve Jdanov’un yer aldığı bir videoda yasadışı eylemlerinin devam ettiği ve bir bağış kampanyasının düzenlendiği görüldü. Videoda halka Navalnıy’ın kampanya ofislerini destekleme ve bağış yapma çağrısı yapıldı. Volkov ve Jdanov ayrıca para ve kripto paraların gizli ve isimsiz olarak gönderilmesi gerektiğini belirtti.Navalnıy’a bağlı siyasi hareketlerin aşırıcı olarak tanınmasına yönelik karar geçen hafta resmen yürürlüğe girmiş, kararla bu kuruluşlara bağış yapmak suç addedilmişti.Navalnıy şu anda Rusya’da hapishanede. Volkov ve Jdanov ise yurt dışında.Navalnıy ve beraberindeki isimler yıllardır destekçilerinden grubun kendi internet sitesi ve diğer platformlar üzerinden bağış topladı. Bağışlar Rusya’da yetkililer tarafından takip edilemeyen bitcoin kullanılarak toplandı.

https://tr.sputniknews.com/20210807/navalniyin-kurdugu-yolsuzlukla-mucadele-vakfi-rusya-adalet-bakanliginin-yasakli-kuruluslar-1045184220.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ceza, iktidar, blogger, muhalefet, muhalif, aleksey navalnıy