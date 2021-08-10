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https://tr.sputniknews.com/20210810/rusyada-navalniyin-beraberindeki-isimlere-karsi-cezai-dava-baslatildi-1047205686.html
Rusya’da Navalnıy'ın iki destekçisi hakkında adli soruşturma başlatıldı
Rusya’da Navalnıy'ın iki destekçisi hakkında adli soruşturma başlatıldı
Rusya Soruşturma Komitesi, hapiste olan Rus aktivist Aleksey Navalnıy ile beraber hareket eden Leonid Volkov ve İvan Jdanov’a karşı aşırıcı olarak tanımlanan... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T14:45+0300
2021-08-10T14:58+0300
dünya
rusya
ceza
iktidar
blogger
muhalefet
muhalif
aleksey navalnıy
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, “Aşırıcı bir kuruluşu kasten desteklemek amaçlı bağış toplamak ve finansal hizmet sağlamak’ suçunu işledikleri şüphesiyle Leonid Volkov, İvan Jdanov ve başka isimlere karşı adli soruşturma açıldı” ifadelerini kullandı.Petrenko’ya göre, Navalnıy’ın Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve Vatandaşların Haklarının Korunması Vakfı, Rusya’da aşırıcı örgüt olarak tanındı ve Navalnıy’ın bölgesel kampanya ofislerinin faaliyetleri mahkeme kararıyla yasaklandı. Ancak buna rağmen ağustos ayında Volkov ve Jdanov’un yer aldığı bir videoda yasadışı eylemlerinin devam ettiği ve bir bağış kampanyasının düzenlendiği görüldü. Videoda halka Navalnıy’ın kampanya ofislerini destekleme ve bağış yapma çağrısı yapıldı. Volkov ve Jdanov ayrıca para ve kripto paraların gizli ve isimsiz olarak gönderilmesi gerektiğini belirtti.Navalnıy’a bağlı siyasi hareketlerin aşırıcı olarak tanınmasına yönelik karar geçen hafta resmen yürürlüğe girmiş, kararla bu kuruluşlara bağış yapmak suç addedilmişti.Navalnıy şu anda Rusya’da hapishanede. Volkov ve Jdanov ise yurt dışında.Navalnıy ve beraberindeki isimler yıllardır destekçilerinden grubun kendi internet sitesi ve diğer platformlar üzerinden bağış topladı. Bağışlar Rusya’da yetkililer tarafından takip edilemeyen bitcoin kullanılarak toplandı.
https://tr.sputniknews.com/20210807/navalniyin-kurdugu-yolsuzlukla-mucadele-vakfi-rusya-adalet-bakanliginin-yasakli-kuruluslar-1045184220.html
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rusya, ceza, iktidar, blogger, muhalefet, muhalif, aleksey navalnıy

Rusya’da Navalnıy'ın iki destekçisi hakkında adli soruşturma başlatıldı

14:45 10.08.2021 (güncellendi: 14:58 10.08.2021)
© Мосгорсуд / Fotoğraf bankasına girAleksey Navalnıy - mahkeme - duruşma
Aleksey Navalnıy - mahkeme - duruşma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© Мосгорсуд
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Rusya Soruşturma Komitesi, hapiste olan Rus aktivist Aleksey Navalnıy ile beraber hareket eden Leonid Volkov ve İvan Jdanov’a karşı aşırıcı olarak tanımlanan kuruluşlara parasal destek sağladıkları hakkında yeni bir adli soruşturma başlattı.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, “Aşırıcı bir kuruluşu kasten desteklemek amaçlı bağış toplamak ve finansal hizmet sağlamak’ suçunu işledikleri şüphesiyle Leonid Volkov, İvan Jdanov ve başka isimlere karşı adli soruşturma açıldı” ifadelerini kullandı.
Petrenko’ya göre, Navalnıy’ın Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve Vatandaşların Haklarının Korunması Vakfı, Rusya’da aşırıcı örgüt olarak tanındı ve Navalnıy’ın bölgesel kampanya ofislerinin faaliyetleri mahkeme kararıyla yasaklandı. Ancak buna rağmen ağustos ayında Volkov ve Jdanov’un yer aldığı bir videoda yasadışı eylemlerinin devam ettiği ve bir bağış kampanyasının düzenlendiği görüldü.
Aleksey Navalnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2021
DÜNYA
Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rusya Adalet Bakanlığı'nın yasaklı kuruluşlar listesine alındı
7 Ağustos, 02:11
Videoda halka Navalnıy’ın kampanya ofislerini destekleme ve bağış yapma çağrısı yapıldı. Volkov ve Jdanov ayrıca para ve kripto paraların gizli ve isimsiz olarak gönderilmesi gerektiğini belirtti.
Navalnıy’a bağlı siyasi hareketlerin aşırıcı olarak tanınmasına yönelik karar geçen hafta resmen yürürlüğe girmiş, kararla bu kuruluşlara bağış yapmak suç addedilmişti.
Navalnıy şu anda Rusya’da hapishanede. Volkov ve Jdanov ise yurt dışında.
Navalnıy ve beraberindeki isimler yıllardır destekçilerinden grubun kendi internet sitesi ve diğer platformlar üzerinden bağış topladı. Bağışlar Rusya’da yetkililer tarafından takip edilemeyen bitcoin kullanılarak toplandı.
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