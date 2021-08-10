Rusya’da vaka sayısı 30 Haziran’dan beri ilk kez 22 binin altında

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, vaka sayısı 21 bin 378 artarak 6 milyon 491 bin 288’e yükseldi. Bu, dünkü vaka sayısından yüzde 3.53 daha az. Ayrıca 30 Haziran’dan beri ilk kez günlük vaka sayısı 22 binin altına düştü. Gün içinde St. Petersburg’da bin 811, başkent Moskova’da bin 639, Moskova bölgesinde ise bin 309 yeni vaka görüldü. Kovid-19 kaynaklı can kaybı 792 artarak 166 bin 442’ye çıktı. İyileşen kişi sayısı da 18 bin 729 artışla 5 milyon 788 bin 710’a yükseldi.
Rusya’da son 24 saatte 21 bin 378 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 491 bin 288’e çıktı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, vaka sayısı 21 bin 378 artarak 6 milyon 491 bin 288’e yükseldi. Bu, dünkü vaka sayısından yüzde 3.53 daha az. Ayrıca 30 Haziran’dan beri ilk kez günlük vaka sayısı 22 binin altına düştü.
Gün içinde St. Petersburg’da bin 811, başkent Moskova’da bin 639, Moskova bölgesinde ise bin 309 yeni vaka görüldü. Kovid-19 kaynaklı can kaybı 792 artarak 166 bin 442’ye çıktı.
İyileşen kişi sayısı da 18 bin 729 artışla 5 milyon 788 bin 710’a yükseldi.