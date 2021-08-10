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https://tr.sputniknews.com/20210810/rusyaya-donen-olimpiyat-sporculari-kizil-meydanda-solenle-karsilandi-1047203193.html
Rusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı
Rusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı
Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans sergileyen ve 2004 Atina Olimpiyatları’ndan bu yana en fazla madalyayı kazanan... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T13:52+0300
2021-08-10T13:52+0300
dünya
rusya
moskova
olimpiyatlar
karşılama
madalya
tören
tokyo 2020
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Rus sporcular doping iddiaları yüzünden getirilen yasak nedeniyle Tokyo Olimpiyatları’nda ülkelerini ROC adı altında, bayrakları ve marşları olmadan temsil etti.Altın madalya kazanan sporcular için Rus besteci Pyotr Çaykovskiy’nin bestesi çalındı, sporcular üzerinde ROC amblemi olan beyaz bir bayrağa sarıldı. ROC ambleminde ise olimpiyat halkaları ile Rus bayrağının renkleri yer alıyor.Oyunlar ise Rus ekip için bir başarı öyküsü oldu. Sporcular 20’si altın 71 madalya getirdi. Bu, 2004 Atina Oyunları’ndan bu yana Rusların en fazla madalya kazandığı olimpiyat.Tokyo’dan dönen sporcular Rusya’da büyük bir şölenle karşılandı. Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlamalar sırasında Tokyo’daki eksikliğini gidermek üzere Rusya marşı çalındı. Başarılarını kutlayan sporcular üstü açık otobüslerle Moskova’da gezdirildi.ROC Başkanı Stanislav Pozdnyakov, “Ekibimizdeki her sporcu bir kahraman. Madalya kazanamayan sporcularımız da takıma azami katkıyı sunmak için var gücüyle uğraştı” dedi.Rus erkek jimnastik takımının 1996’dan beri takım turnuvasında ilk kez altın madalya alması, yüzücü Yevgeniy Rılov’un 100 ve 200 metre müsabakalarında iki altın madalya kazanması ve yüksek atlamacı Mariya Lasitskene’nin katıldığı ilk oyunlarda olimpiyat unvanı kazanması ROC ekibinin başarıları arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210808/2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari-sona-erdi-turkiye-35-sirada-tamamladi-1045193436.html
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rusya, moskova, olimpiyatlar, karşılama, madalya, tören, tokyo 2020

Rusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı

13:52 10.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı
Rusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
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Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans sergileyen ve 2004 Atina Olimpiyatları’ndan bu yana en fazla madalyayı kazanan Rus sporcular, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlamalarla karşılandı.
Rus sporcular doping iddiaları yüzünden getirilen yasak nedeniyle Tokyo Olimpiyatları’nda ülkelerini ROC adı altında, bayrakları ve marşları olmadan temsil etti.
Altın madalya kazanan sporcular için Rus besteci Pyotr Çaykovskiy’nin bestesi çalındı, sporcular üzerinde ROC amblemi olan beyaz bir bayrağa sarıldı. ROC ambleminde ise olimpiyat halkaları ile Rus bayrağının renkleri yer alıyor.
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Oyunlar ise Rus ekip için bir başarı öyküsü oldu. Sporcular 20’si altın 71 madalya getirdi. Bu, 2004 Atina Oyunları’ndan bu yana Rusların en fazla madalya kazandığı olimpiyat.
Tokyo’dan dönen sporcular Rusya’da büyük bir şölenle karşılandı. Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlamalar sırasında Tokyo’daki eksikliğini gidermek üzere Rusya marşı çalındı. Başarılarını kutlayan sporcular üstü açık otobüslerle Moskova’da gezdirildi.
ROC Başkanı Stanislav Pozdnyakov, “Ekibimizdeki her sporcu bir kahraman. Madalya kazanamayan sporcularımız da takıma azami katkıyı sunmak için var gücüyle uğraştı” dedi.
Rus erkek jimnastik takımının 1996’dan beri takım turnuvasında ilk kez altın madalya alması, yüzücü Yevgeniy Rılov’un 100 ve 200 metre müsabakalarında iki altın madalya kazanması ve yüksek atlamacı Mariya Lasitskene’nin katıldığı ilk oyunlarda olimpiyat unvanı kazanması ROC ekibinin başarıları arasında yer alıyor.
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