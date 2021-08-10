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Rusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı
© Sputnik/
Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans sergileyen ve 2004 Atina Olimpiyatları’ndan bu yana en fazla madalyayı kazanan Rus sporcular, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlamalarla karşılandı.
Rus sporcular doping iddiaları yüzünden getirilen yasak nedeniyle Tokyo Olimpiyatları’nda ülkelerini ROC adı altında, bayrakları ve marşları olmadan temsil etti.
Они прибыли под громкие овации и слова поддержки, а болельщики скандировали их имена♥️— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 9, 2021
Фотогалерея встречи наших олимпийцев на Красной площади!
📸 Андрей Голованов #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/YmkOX4Ohol
Altın madalya kazanan sporcular için Rus besteci Pyotr Çaykovskiy’nin bestesi çalındı, sporcular üzerinde ROC amblemi olan beyaz bir bayrağa sarıldı. ROC ambleminde ise olimpiyat halkaları ile Rus bayrağının renkleri yer alıyor.
8 Ağustos, 14:09
Oyunlar ise Rus ekip için bir başarı öyküsü oldu. Sporcular 20’si altın 71 madalya getirdi. Bu, 2004 Atina Oyunları’ndan bu yana Rusların en fazla madalya kazandığı olimpiyat.
August 9, 2021
Tokyo’dan dönen sporcular Rusya’da büyük bir şölenle karşılandı. Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlamalar sırasında Tokyo’daki eksikliğini gidermek üzere Rusya marşı çalındı. Başarılarını kutlayan sporcular üstü açık otobüslerle Moskova’da gezdirildi.
Так наших спортсменов встречали в аэропорту Внуково☺️— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 9, 2021
📸 Андрей Голованов #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/PtBdngnNsQ
ROC Başkanı Stanislav Pozdnyakov, “Ekibimizdeki her sporcu bir kahraman. Madalya kazanamayan sporcularımız da takıma azami katkıyı sunmak için var gücüyle uğraştı” dedi.
Rus erkek jimnastik takımının 1996’dan beri takım turnuvasında ilk kez altın madalya alması, yüzücü Yevgeniy Rılov’un 100 ve 200 metre müsabakalarında iki altın madalya kazanması ve yüksek atlamacı Mariya Lasitskene’nin katıldığı ilk oyunlarda olimpiyat unvanı kazanması ROC ekibinin başarıları arasında yer alıyor.