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Sabah gazetesi: YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesi için çalışmalara başladı
Sabah gazetesi: YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesi için çalışmalara başladı
Sabah gazetesinde yer alan haberde, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite sınavında baraj altında kalan öğrenciler için çalışmalara başladığı ileri... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T10:36+0300
2021-08-10T13:04+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınında katıldığı programda üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çevrilirken, Sabah gazetesinde bu doğrultuda bir haber yayınlandı. 'Gençlere müjde' başlığıyla verilen haberde, "YÖK'ün konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak" dendi.Salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmamasının amaçlandığı ifade edilen haberde, "Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı" hatırlatmasına yer verildi.Bahçeli destek vermiştiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün (9 Ağustos 2021) kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" ifadesini kullanmıştı.​
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türkiye, haberler, yök, sabah gazetesi, baraj, çalışma, üniversite

Sabah gazetesi: YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesi için çalışmalara başladı

10:36 10.08.2021 (güncellendi: 13:04 10.08.2021)
© AAYükseköğretim Kurulu (YÖK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Sabah gazetesinde yer alan haberde, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite sınavında baraj altında kalan öğrenciler için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınında katıldığı programda üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çevrilirken, Sabah gazetesinde bu doğrultuda bir haber yayınlandı. 'Gençlere müjde' başlığıyla verilen haberde, "YÖK'ün konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak" dendi.
Salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmamasının amaçlandığı ifade edilen haberde, "Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı" hatırlatmasına yer verildi.

Bahçeli destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün (9 Ağustos 2021) kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" ifadesini kullanmıştı.
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