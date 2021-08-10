https://tr.sputniknews.com/20210810/sabah-yazari-kaplan-thknin-yanginlarla-mucadele-gibi-bir-derdi-olsaydi-modern-yanginla-mucadele-1045206036.html

Sabah yazarı: THK'nın yangınlarla mücadele derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu

Sabah yazarı: THK'nın yangınlarla mücadele derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Bir dönem halkın kurban derilerine el koyan, okullarda öğrencilerden zorla bağış toplayan, fitre ve zekâtlara çöken... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T09:02+0300

2021-08-10T09:02+0300

2021-08-10T19:47+0300

türkiye

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yangın

uçak

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "THK’ya ilk kayyumu Ecevit atamıştı" başlıklı yazısında, Türk Hava Kurumu'nu köşesine taşıdı."Türk Hava Kurumu'nu, 'İstikbal göklerdedir' diyerek Atatürk kurdurmuş ama yine 'Atatürk çocukları' yönetiminde kurum defalarca yere çakılmış" ifadelerini kullanan Kaplan, şunları yazdı:THK'nın halkın kurban derilerine el koyduğunu ve öğrencilerden zorla bağış topladığını iddia eden Kaplan, yazısının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:"Bir dönem halkın kurban derilerine el koyan, okullarda öğrencilerden zorla bağış toplayan, fitre ve zekâtlara çöken THK'nın orman yangınlarıyla mücadele gibi bir derdi olsaydı, bugün bünyesinde üretimi bile 90'larda durdurulmuş eski püskü uçaklar değil; modern yangınla mücadele uçakları olurdu. Muhalefetin gerçekten azıcık utanması olsa, kendi arka bahçeleri haline gelmiş bir kurumun nasıl çürüyüp yozlaştığını bile bile THK'yı ağızlarına almazlardı. Ama altı aylık torununa sigorta yaptıran Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzlukla mücadele kahramanı" gibi yutturulduğu güzel ülkemde çok da şaşırmamak lazım."

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türkiye, haberler, sabah, hilal kaplan, öğrenciler, filtre, zekat, yangın, uçak