https://tr.sputniknews.com/20210810/saglik-bakani-koca-iki-doz-asisini-yaptiranlarin-sayisi-30-milyona-ulasti--1047480368.html

Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını bildirdi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T17:37+0300

2021-08-10T17:37+0300

2021-08-10T18:01+0300

türkiye

fahrettin koca

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."Bakan Koca, ilk doz aşısı tamamlanan kişi sayısını da açıkladı. Yaptığı başka bir paylaşımda Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını