https://tr.sputniknews.com/20210810/saglik-calisanlarinin-yillik-izinleri-iptal-olmustu-vakalarin-yukseldigi-antalyada-asi-kuyrugu-1047569477.html

Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal olmuştu: Vakaların yükseldiği Antalya'da aşı kuyruğu

Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal olmuştu: Vakaların yükseldiği Antalya'da aşı kuyruğu

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin iptal edildiği Antalya'da, koronavirüse karşı aşı olmak isteyen kişiler... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T18:11+0300

2021-08-10T18:11+0300

2021-08-10T18:11+0300

yaşam

antalya

aşı

aşılama

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Ülke genelinde vaka sayılarının tekrar artması ve farklı varyantların ortaya çıkması nedeniyle koronavirüs aşılarına olan talep de arttı. Aşının 1, 2 ve 3'üncü dozunu olmak isteyen vatandaşlar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu.Hastane içerisinde ve önünde oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Vatandaşlar, daha önce aldıkları randevu saatlerine göre hastaneye gelse de oluşan yüzlerce metrelik kuyrukta yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra aşı odalarına ulaşabildi.Doldurdukları formlar kontrol edilerek aşı odalarına alınan vatandaşların büyük çoğunluğunun BioNTech aşısını tercih ettiği görüldü.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, aşı, aşılama