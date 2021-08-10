https://tr.sputniknews.com/20210810/sahan-gokbakar-youtubeda-yayinlanan-instagram-videolari-icin-harekete-gecti-1047210441.html

Şahan Gökbakar, YouTube'da yayınlanan Instagram videoları için harekete geçti

Şahan Gökbakar, YouTube'da yayınlanan Instagram videoları için harekete geçti

Muğla'daki orman yangınlarıyla gelişmeleri Instagram'dan yaptığı yayınlarla aktaran komedyen Şahan Gökbakar, bunları YouTube kanallarında yayınlayanlara telif... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T16:00+0300

2021-08-10T16:00+0300

2021-08-10T16:00+0300

türkiye

muğla

orman yangını

instagram

telif

şahan gökbakar

youtube

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Instagram'daki videoları çok sayıda kullanıcı tarafından YouTube’da yayınlanan Gökbakar, yaptığı yayınlar üzerinden haksız kazanç elde edildiğini söyleyerek, YouTube ile anlaştıklarını ve bundan sonra elde edilen gelirin yangında zarar gören aileler için kullanılacağını söyledi.Instagram hesabından bir video paylaşarak konuya açıklık getiren Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:"Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar artık, elde ettiğiniz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp bu yanlışı bir hayır işine döndürdük.İnsanların videolarını kaldırmıyoruz. İsteyen herkes videolarımı kendi sayfalarından kullanabilir ancak elde edilecek tüm gelirler YouTube tarafından bize aktarılacak ve yangında zarar gören ailelere destek amacıyla kullanılacak."

muğla

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türkiye, muğla, orman yangını, instagram, telif, şahan gökbakar, youtube